Поцілили на ходу: легіонери ЗСУ показали, як збили FPV з пікапа на великій швидкості (відео)

Військовослужбовці 3-го Інтернаціонального легіону оборони України на ходу збили FPV-дрон ЗС РФ з кузова пікапа, в якому мчали ґрунтовою дорогою біля поля.

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Російський безпілотник вилетів на легіонерів з-за повороту, та бійці не розгубилися й відкрили вогонь. В опублікованому 17 червня на YouTube-каналі підрозділу ролику можна побачити влучний постріл.

В підрозділі розповіли, що в автівці з відкритим кузовом їхали шестеро легіонерів, серед яких були поранені. Біля повороту їм "сів на хвіст" ворожий безпілотник.

"Коли ми дісталися до повороту, я помітив дрон, що чатував у полі. Він спустився, приземлився і просто сидів, чекаючи, поки ми доїдемо до цього повороту. Щойно ми під’їхали, активувався і почав нас переслідувати. Ми його помітили й одразу відкрили вогонь", — розповів легіонер Wrigley.

За словами військових, вони розпізнали російський FPV-дрон на відстані приблизно 500–600 метрів.

"Коли зрозуміли, що він також помітив нас, я, як командир групи, віддав наказ відкрити вогонь. Нас було шестеро, і всі ми почали прицільну стрільбу", — розповів боєць Bacardi.

Він додав, що поцілити у безпілотник на ходу було вкрай складно. Для цього знадобилося 20–25 пострілів із магазину на 30 набоїв.

Нагадаємо, український блогер і волонтер Сергій Стерненко 10 червня повідомив, що бійці 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" ЗСУ перехопили новітній ударний дрон РФ "КУБ-2" над мирним містом.

Повітряне командування ЗСУ 7 червня повідомляло про знищення Су-35 ЗС РФ в Курській області. Такий літак коштує приблизно 100 млн доларів.