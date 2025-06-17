Попали на ходу: легионеры ВСУ показали, как сбили FPV с пикапа на большой скорости (видео)

Военнослужащие 3-го Интернационального легиона обороны Украины на ходу сбили FPV-дрон ВС РФ из кузова пикапа, в котором мчались по грунтовой дороге возле поля.

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Российский беспилотник вылетел на легионеров из-за поворота, но бойцы не растерялись и открыли огонь. В опубликованном 17 июня на YouTube-канале подразделения ролике можно увидеть точный выстрел.

В подразделении рассказали, что в машине с открытым кузовом ехали шестеро легионеров, среди которых были раненые. У поворота им "сел на хвост" вражеский беспилотник.

"Когда мы добрались до поворота, я заметил дрон, который караулил в поле. Он спустился, приземлился и просто сидел, ожидая, пока мы доедем до этого поворота. Как только мы подъехали, активировался и начал нас преследовать. Мы его заметили и сразу открыли огонь", — рассказал легионер Wrigley.

По словам военных, они распознали российский FPV-дрон на расстоянии около 500–600 метров.

"Когда поняли, что он также заметил нас, я, как командир группы, отдал приказ открыть огонь. Нас было шестеро, и все мы начали прицельную стрельбу", — рассказал боец Bacardi.

Он добавил, что попасть в беспилотник на ходу было крайне сложно. Для этого понадобилось 20–25 выстрелов из магазина на 30 патронов.

Напомним, украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко 10 июня сообщил, что бойцы 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" ВСУ перехватили новейший ударный дрон РФ "КУБ-2" над мирным городом.

Воздушное командование ВСУ 7 июня сообщало об уничтожении Су-35 ВС РФ в Курской области. Такой самолет стоит около 100 млн долларов.