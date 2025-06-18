Цієї ночі ЗС РФ атакували Україну "шахедами": скільки вдалося збити

18 червня в Україні зафіксували влучання засобів повітряного нападу Росії у 9 локаціях. Більше половини цілей збила протиповітряна оборона.

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У ніч на 18 червня Росія атакувала Україну 58 ударними БпЛА, повідомляють у Повітряних силах України.

ЗС РФ атакували БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда — ТОТ Криму.

Основними напрямками ударів цієї ночі були Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряна оборона знешкодила 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зокрема, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 9 локаціях.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 18 червня атакували дронами Запоріжжя. У місті виникли пожежі, в одному із районів повністю вигоріла паркова, в ОВА показали масштабні руйнування.

Фокус також писав, що у Солом’янському районі Києва продовжують розбір завалів внаслідок атаки 17 червня. Станом на ранок 18 червня кількість загиблих у Києві становить 23 особи. У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби. У столиці приспустили прапори на всіх комунальних будівлях міста та заборонили будь-які розважальні заходи.