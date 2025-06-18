Этой ночью ВС РФ атаковали Украину "шахедами": сколько удалось сбить

18 июня в Украине зафиксировали попадание средств воздушного нападения России в 9 локациях. Более половины целей сбила противовоздушная оборона.

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В ночь на 18 июня Россия атаковала Украину 58 ударными БпЛА, сообщают в Воздушных силах Украины.

ВС РФ атаковали БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск — рф, Чауда — ВОТ Крыма.

Основными направлениями ударов этой ночью были Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушная оборона обезвредила 30 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

В частности, зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 9 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 18 июня атаковали дронами Запорожье. В городе возникли пожары, в одном из районов полностью выгорела парковая, в ОВА показали масштабные разрушения.

Фокус также писал, что в Соломенском районе Киева продолжают разбор завалов в результате атаки 17 июня. По состоянию на утро 18 июня количество погибших в Киеве составляет 23 человека. В Киеве 18 июня объявили Днем траура. В столице приспустили флаги на всех коммунальных зданиях города и запретили любые развлекательные мероприятия.