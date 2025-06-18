На повну ідентифікацію тіл загиблих, які повернули в Україну, піде 14 місяців, – МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що на повну ідентифікацію тіл загиблих, які повернули в Україну, піде понад рік. Складність роботи експертів зростає через стан, в якому прибувають тіла українських захисників.

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Міністр повідомив, що наразі репатрійовано 6060 тіл. За попередньою оцінкою спеціалістів, повна ідентифікація такої кількості тіл може тривати 14 місяців — це єдиний великий і тривалий процес, до якого залучено дуже багато людей. Про це Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону.

Міністр Ігор Клименко каже, що до України повернули 6060 тіл загиблих

"Судово-медичні експертизи, експертні та слідчі служби працюють в тризмінному режимі для того, щоби максимально швидко виконати цю роботу… Як би тяжко про це не було говорити, кожний пакет, який ми отримуємо, він, на жаль, може містити не тільки одне тіло – він може містити багато решток тіл", – розповів міністр.

Понад тим, за його словами, під час проведення експертизи експерти виявляли рештки тіл однієї особи у різних пакунках, або навіть під час різних етапів репатріації.

"Ворог намагається все зробити, щоби ускладнити цю роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас в бездіяльності", – повідомив Клименко.

За його словами, під час проведення експертиз спеціалісти знаходять навіть тіла у формі військових РФ, документи, жетони та інші речі, які свідчать, що ворог передає тіла не тільки українських героїв.

Клименко зауважив, що українські фахівці обов’язково проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи решток. Якщо встановлюється, що вони не належать українським захисникам, їх повертають до Росії.

Клименко наголосив, що відповідні служби докладають максимум зусиль, щоби провести всі необхідні експертизи та передати тіла родинам для вшанування та поховання.

Нагадаємо, 16 червня Ігор Клименко розповідав, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації повернутих тіл загиблих українців. Під час останніх репатріацій РФ передала тіла російських військових, змішані з тілами українців.

14 червня Україна повернула 1200 тіл, які, за твердженнями РФ, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям Сил оборони. Обмін тілами загиблих відбувався за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

А 16 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.