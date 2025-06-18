На полную идентификацию тел погибших, которые вернули в Украину, уйдет 14 месяцев, — МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на полную идентификацию тел погибших, которые вернули в Украину, уйдет более года. Сложность работы экспертов возрастает из-за состояния, в котором прибывают тела украинских защитников.

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Министр сообщил, что сейчас репатриировано 6060 тел. По предварительной оценке специалистов, полная идентификация такого количества тел может длиться 14 месяцев — это единственный большой и длительный процесс, к которому привлечено очень много людей. Об этом Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона.

Министр Игорь Клименко говорит, что в Украину вернули 6060 тел погибших

"Судебно-медицинские экспертизы, экспертные и следственные службы работают в трехсменном режиме для того, чтобы максимально быстро выполнить эту работу... Как бы тяжело об этом ни было говорить, каждый пакет, который мы получаем, он, к сожалению, может содержать не только одно тело — он может содержать много останков тел", — рассказал министр.

Более того, по его словам, во время проведения экспертизы эксперты обнаруживали останки тел одного человека в разных пакетах, или даже во время разных этапов репатриации.

"Враг пытается все сделать, чтобы усложнить эту работу, затянуть время или даже обвинить нас в бездействии", — сообщил Клименко.

По его словам, во время проведения экспертиз специалисты находят даже тела в форме военных РФ, документы, жетоны и другие вещи, которые свидетельствуют, что враг передает тела не только украинских героев.

Клименко отметил, что украинские специалисты обязательно проводят ДНК-экспертизу каждого тела или останков. Если устанавливается, что они не принадлежат украинским защитникам, их возвращают в Россию.

Клименко отметил, что соответствующие службы прилагают максимум усилий, чтобы провести все необходимые экспертизы и передать тела семьям для чествования и захоронения.

Напомним, 16 июня Игорь Клименко рассказывал, что Россия намеренно усложняет процесс идентификации возвращенных тел погибших украинцев. Во время последних репатриаций РФ передала тела российских военных, смешанные с телами украинцев.

14 июня Украина вернула 1200 тел, которые, по утверждениям РФ, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим Сил обороны. Обмен телами погибших происходил при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

А 16 июня по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.