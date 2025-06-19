Іранська ППО збила ізраїльський винищувач F-35? Що стоїть за заявами Тегерана
В іранському інформаційному просторі 18 червня з'явилося повідомлення про збитий ізраїльський винищувач F-35I Adir у небі над передмістям Тегерана — Вараміном. Водночас в публікаціях ідеться про застосування якоїсь "вдосконаленої системи ППО", хоча об'єктивних доказів Іран не надає.
Іранське агентство IRNA посилається на заяву глави адміністрації Вараміна Хусейна Аббасі, який уточнив, що ізраїльський F-35 впав приблизно за 35 кілометрів на південний схід від Тегерана.
Зазначимо, що публікація іранського агентства супроводжувалася зображенням уламків F-35, ймовірно, створеним штучним інтелектом, що викликало бурхливу реакцію в мережі. Оглядачі видання The Aviationist вказали на явну підробку зображення, а ізраїльська сторона підкреслила, що новина про збитий літак є "іранською пропагандою".Важливо
Також цікаво, що іранські ЗМІ не назвали конкретний тип комплексу ППО, яким був нібито збитий літак. Хоча за низкою припущень, могла використовуватися іранська система Bavar-373, яку раніше позиціонували як аналог російського С-400 і яка нібито була оптимізована для виявлення стелс-літаків.
З моменту, коли почалися активні бойові дії, де протиборчі сторони активно обмінювалися ударами, іранські урядові джерела повідомили, що перші два ізраїльські винищувачі були знищені 13-14 червня, а третій літак був перехоплений 14 червня.
Зі свого боку Ізраїль заперечує втрату будь-якого літака під час бомбардування Ірану і натомість заявляє, що встановив перевагу в повітрі над небом свого супротивника. Отже, ці дані залишаються непідтвердженими з ізраїльського боку та незалежних джерел, тому такі повідомлення поки що проходять під рубрикою "заяви сторін".
Нагадаємо, на території Ірану в провінції Ісфахан 18 червня впав ізраїльський важкий безпілотник Hermes 900. Армія оборони Ізраїлю підтвердила втрату, уточнивши, що БпЛА було уражено зенітною ракетою класу "земля-повітря".