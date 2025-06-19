Иранская ПВО сбила израильский истребитель F‑35? Что стоит за заявлениями Тегерана

В иранском информационном пространстве 18 июня появилось сообщение о сбитом израильском истребителе F-35I Adir в небе над пригородом Тегерана — Варамином. При этом в публикациях говорится о применении некой «усовершенствованной системы ПВО», хотя объективных доказательств Иран не предоставляет.

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Иранское агентство IRNA ссылается на заявление главы администрации Варамина Хусейна Аббаси, который уточнил, что израильский F-35 упал примерно в 35 километрах к юго-востоку от Тегерана.

Отметим, что публикация иранского агентства сопровождалась изображением обломков F-35, вероятно, созданным искусственным интеллектом, что вызвало бурную реакцию в сети. Обозреватели издания The Aviationist указали на явную подделку изображения, а израильская сторона подчеркнула, что новость о сбитом самолете является "иранской пропагандой".

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Также любопытно, что иранские СМИ не назвали конкретный тип комплекса ПВО, которым был якобы сбит самолет. Хотя по ряду предположений, могла использоваться иранская система Bavar-373, ранее позиционируемая как аналог российского С-400, которая якобы была оптимизирована для обнаружения стелс-самолетов.

С момента, когда начались активные боевые действия, где противоборствующие стороны активно обменивались ударами, иранские правительственные источники сообщили, что первые два израильских истребителя были уничтожены 13-14 июня, а третий самолет был перехвачен 14 июня.

В свою очередь Израиль отрицает потерю какого-либо самолета во время бомбардировки Ирана и вместо этого заявляет, что установил превосходство в воздухе над небом своего противника. Таким образом, эти данные остаются неподтвержденными с израильской стороны и независимых источников, поэтому такие сообщения пока проходят под рубрикой «заявления сторон».

Напомним, на территории Ирана в провинции Исфахан 18 июня упал израильский тяжелый беспилотник Hermes 900. Армия обороны Израиля подтвердила потерю, уточнив, что БПЛА был поражен зенитной ракетой класса "земля-воздух".