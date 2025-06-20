Головний конструктор ППО Москви і систем на базі С-300: у Росії помер академік Яків Безель

У Росії на 87-му році життя від онкологічного захворювання помер академік Яків Безель. Вчений був відомий як генеральний конструктор системи протиповітряної оборони Москви й один із розробників систем ППО С-50М.

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"Він зробив величезний внесок у російську науку і обороноздатність держави. Яків Володимирович був не тільки обдарованим конструктором, а й талановитим викладачем, який виростив ціле покоління вчених, які неординарно мислять", — повідомила 20 червня пресслужба Академії наук авіації та повітроплавання.

Яків Безель народився 30 червня 1938 року в Москві. 1961 року закінчив факультет автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки МЕІ. Уже під час навчання він почав роботу в НДІ-5 — головній організації з розроблення автоматизованих систем ППО країни. Безель брав участь у створенні ключових компонентів системи протиповітряної оборони, зокрема:

автоматизовані системи радіотехнічного батальйону і полку "Межа-М" і "Межа-200";

автоматизовані комплекси управління для Радіотехнічних військ — "Нива", "Основа", "Основа-1";

система управління зенітною ракетною бригадою "Байкал" і "Байкал-1М", у розробленні якої він брав участь як головний конструктор.

Кульмінацією його інженерної кар'єри стала посада генерального конструктора територіальної автоматизованої системи управління спеціального призначення — централізованої ракетної системи ППО Москви та Московського промислового району. Пізніше він керував роботами з її модернізації. В "Алмаз-Антеї" підкреслили, що низка створених під його керівництвом систем продовжує забезпечувати безпеку повітряного простору Росії.

Система ППО Москви і ЗРК С-300

Одним із ключових етапів у професійній біографії Якова Безеля стало розроблення і впровадження централізованої системи протиповітряної оборони Москви — С-50, що складається з передових на той час зенітних комплексів С-300. Вона була офіційно прийнята на озброєння 1994 року і до того моменту включала майже три десятки полків С-300, розгорнутих у чотири ешелони оборони.

Однак майже відразу після офіційного прийняття С-50 на озброєння, система опинилася під ударом масових скорочень у Збройних силах. До початку 2000-х років її потенціал був серйозно ослаблений: система фактично втратила боєготовність, а полки постійного чергування зникли з її складу.

Нагадаємо, в Європі відбулися перші випробування перспективних систем протиповітряної оборони, призначених для перехоплення керованих авіабомб і безпілотників, які активно застосовуються російськими військами проти українських сил. Нова багаторівнева система ППО спеціально адаптована для захисту України.