В России на 87-м году жизни от онкологического заболевания скончался академик Яков Безель. Ученый был известен как генеральный конструктор системы противовоздушной обороны Москвы и один из разработчиков систем ПВО С-50М.

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«Он внес огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых», — сообщила 20 июня пресс-служба Академии наук авиации и воздухоплавания.

Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники МЭИ. Уже во время учёбы он начал работу в НИИ-5 — головной организации по разработке автоматизированных систем ПВО страны. Безель участвовал в создании ключевых компонентов системы противовоздушной обороны, включая:

автоматизированные системы радиотехнического батальона и полка «Межа-М» и «Межа-200»;

автоматизированные комплексы управления для Радиотехнических войск — «Нива», «Основа», «Основа-1»;

систему управления зенитной ракетной бригадой «Байкал» и «Байкал-1М», в разработке которой он участвовал как главный конструктор.

Кульминацией его инженерной карьеры стала должность генерального конструктора территориальной автоматизированной системы управления специального назначения — централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района. Позднее он руководил работами по её модернизации. В «Алмаз-Антее» подчеркнули, что ряд созданных под его руководством систем продолжает обеспечивать безопасность воздушного пространства России.

Система ПВО Москвы и ЗРК С-300

Одним из ключевых этапов в профессиональной биографии Якова Безеля стала разработка и внедрение централизованной системы противовоздушной обороны Москвы — С-50, состоящая из передовых на то время зенитных комплексов С-300. Она была официально принята на вооружение в 1994 году и к тому моменту включала около трёх десятков полков С-300, развернутых в четыре эшелона обороны.

Однако почти сразу после официального принятия С-50 на вооружение, система оказалась под ударом массовых сокращений в Вооружённых силах. К началу 2000-х годов её потенциал был серьёзно ослаблен: система фактически утратила боеготовность, а полки постоянного дежурства исчезли из её состава.

Напомним, в Европе прошли первые испытания перспективных систем противовоздушной обороны, предназначенных для перехвата управляемых авиабомб и беспилотников, которые активно применяются российскими войсками против украинских сил. Новая многоуровневая система ПВО специально адаптирована для защиты Украины.