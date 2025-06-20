Загибель сім'ї з Одеси в Ізраїлі після удару Ірану: українку знайшли під завалами будинку (фото)

Балістична ракета армії Ірану вбила цілу родину з Одеси в місті Бат-Ям. Ізраїльським рятувальникам вдалося знайти тіло українки під завалами житлового будинку.

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Рятувальну операцію завершили ввечері 19 червня. Тіло Марії Пешкурової знайшли майже на п'ятий день після трагедії, повідомив "9 канал".

Про загибель Марії Пешкурової також пише видання Ynet. Її тіло перевезли в Інститут судової медицини для офіційної ідентифікації.

Сім'я з п'яти осіб приїхала в Ізраїль у грудні 2022 року

Сім'я з п'яти осіб приїхала до Ізраїлю ще в грудні 2022 року, щоб вилікувати молодшу доньку, семирічну Настю Бурік, від гострого лімфобластного лейкозу. Влучення іранської ракети в багатоповерховий будинок забрало життя Насті, її 60-річної бабусі Олени, двоюрідних братів: 9-річного Костянтина і 13-річного Іллі.

Загалом унаслідок вибуху ракети загинули дев'ять осіб, повідомили журналісти.

Марію Пешкурову довго не могли знайти після трагедії. Артем Бурик, батько Насті, служить у штурмовій бригаді ЗСУ з 2022 року.

Ynet наводить слова Артема Бурика, який сказав, що розмовляв із Настею за кілька годин до її загибелі.

"Вона сказала мені, що бачила, як над будинком летіли ракети. Вона була налякана. Я не можу зрозуміти все це — вони втекли від війни в Україні і загинули в Ізраїлі. Мені важко говорити. Сподіваюся, я зможу зберегти розум. Не знаю, як я все це переживу", — повідомив він журналістам.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі організовує відправлення тіл загиблих українців після іранського удару по Бат-Яму, але технічно це не можна зробити через закриття авіасполучення.

Ізраїль може відправити спецназ на ядерний об'єкт Фордо в Ірані, щоб знищити його. У Тель-Авіві визнають, що це — вкрай ризикована операція.