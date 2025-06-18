Сім'я з Одеси загинула в Ізраїлі через удар Ірану: батько молодшої дівчинки воює в Україні (фото)

Іранська балістична ракета вбила українську родину з Одеси в місті Бат-Ям. Семирічну дівчинку привезли в Ізраїль лікувати від раку крові.

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Трагедія сталася 14 червня, п'ятеро одеситів приїхали в Ізраїль лікувати семирічну Настю Бурик, у якої виявили рак крові. Про подію повідомив портал Ynet.

Ракета влучила в житловий будинок. Настя, її 60-річна бабуся Олена, її двоюрідні брати 9-річний Костянтин і 13-річний Ілля загинули. Маму Насті досі не можуть знайти і вже вважають загиблою.

Іран не збирається беззастережно капітулювати

Загибель дівчинки підтверджував благодійний фонд "Країна добрих справ", який допомагав зібрати гроші на її лікування. Діагноз "гострий лімфобластний лейкоз" дитині поставили в серпні 2022 року.

"Насті більше немає. Дівчинка загинула разом із мамою під завалами будинку, в якому вони зупинилися в Тель-Авіві. У будинок влучила ракета", — повідомив фонд.

Настя та її сім'я прибули до Ізраїлю в грудні 2022 року, вона пройшла хіміотерапію і пересадку кісткового мозку, але у вересні 2024 року стався рецидив хвороби.

Настя Бурик пройшла хіміотерапію і пересадку кісткового мозку

Батько Насті, Артем Бурик, перебуває в Україні і служить у штурмовій бригаді ЗСУ з 2022 року. Він організовував збори в Україні на лікування доньки, додають журналісти.

Посольство України в Ізраїлі намагається організувати відправлення тіл, але поки що це технічно неможливо зробити через закриття авіасполучення.

Міністерство закордонних справ України звітувало про загибель української родини в Бат-Ямі ще 15 червня. Тоді імена загиблих та інші подробиці не повідомляли.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї відмовляється від "беззастережної капітуляції", яку йому запропонував президент США Дональд Трамп.

ЦАХАЛ тим часом громить ракетну інфраструктуру Ірану в рамках операції "Народ як лев". За останню добу Іран випустив лише 20 балістичних ракет по Ізраїлю, а в перші дні конфлікту було до 370 пусків.