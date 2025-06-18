Семья из Одессы погибла в Израиле из-за удара Ирана: отец младшей девочки воюет в Украине (фото)

Иранская баллистическая ракета убила украинскую семью из Одессы в городе Бат-Ям. Семилетнюю девочку привезли в Израиль лечить от рака крови.

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Трагедия произошла 14 июня, пятеро одесситов приехали в Израиль лечить семилетнюю Настю Бурик, у которой выявили рак крови. О происшествии сообщил портал Ynet.

Ракета попала в жилой дом. Настя, ее 60-летняя бабушка Елена, ее двоюродные братья 9-летний Константин и 13-летний Илья погибли. Маму Насти до сих пор не могут найти и уже считают погибшей.

Иран не собирается безоговорочно капитулировать

Гибель девочки подтверждал благотворительный фонд "Країна добрих справ", помогавший собрать деньги на ее лечение. Диагноз "острый лимфобластный лейкоз" ребенку поставили в августе 2022 года.

"Насти больше нет. Девочка погибла вместе с мамой под завалами дома, в котором они остановились в Тель-Авиве. В дом попала ракета", — сообщил фонд.

Настя и ее семья прибыли в Израиль в декабре 2022 года, она прошла химиотерапию и пересадку костного мозга, но в сентябре 2024 года произошел рецидив болезни.

Настя Бурик прошла химиотерапию и пересадку костного мозга

Отец Насти, Артем Бурик, пребывает в Украине и служит в штурмовой бригаде ВСУ с 2022 года. Он организовывал сборы в Украине на лечение дочери, добавляют журналисты.

Посольство Украины в Израиле пытается организовать отправку тел, но пока это технически невозможно сделать из-за закрытия авиасообщения.

Министерство иностранных дел Украины отчитывалось о гибели украинской семьи в Бат-Яме еще 15 июня. Тогда имена погибших и другие подробности не сообщались.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказывается от "безоговорочной капитуляции", которую ему предложил президент США Дональд Трамп.

ЦАХАЛ тем временем громит ракетную инфраструктуру Ирана в рамках операции "Народ как лев". За последние сутки Иран выпустил лишь 20 баллистических ракет по Израилю, а в первые дни конфликта было до 370 пусков.