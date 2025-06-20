Гибель семьи из Одессы в Израиле после удара Ирана: украинку нашли под завалами дома (фото)
Баллистическая ракета армии Ирана убила целую семью из Одессы в городе Бат-Ям. Израильским спасателям удалось найти тело украинки под завалами жилого дома.
Спасательную операцию завершили вечером 19 июня. Тело Марии Пешкуровой нашли почти на пятый день после трагедии, сообщил "9 канал".
О гибели Марии Пешкуровой также пишет издание Ynet. Ее тело перевезли в Институт судебной медицины для официальной идентификации.
Семья из пяти человек приехала в Израиль еще в декабре 2022 года, чтобы вылечить младшую дочь, семилетнюю Настю Бурик от острого лимфобластного лейкоза. Попадание иранской ракеты в многоэтажный дом унесло жизни Насти, ее 60-летней бабушки Елены, двоюродных братьев: 9-летнего Константина и 13-летнего Ильи.
Всего в результате взрыва ракеты погибли девять человек, сообщили журналисты.
Марию Пешкурову долго не могли найти после трагедии. Артем Бурик, отец Насти, служит в штурмовой бригаде ВСУ с 2022 года.
Ynet приводит слова Артема Бурика, который сказал, что разговаривал с Настей за несколько часов до ее гибели.
"Она сказала мне, что видела, как над домом летели ракеты. Она была напугана. Я не могу понять все это — они бежали от войны в Украине и погибли в Израиле. Мне трудно говорить. Надеюсь, я смогу сохранить рассудок. Не знаю, как я все это переживу", — сообщил он журналистам.
Напомним, посольство Украины в Израиле организует отправку тел погибших украинцев после иранского удара по Бат-Яму, но технически это нельзя сделать из-за закрытия авиасообщения.
Израиль может отправить спецназ на ядерный объект Фордо в Иране, чтобы уничтожить его. В Тель-Авиве признают, что это — крайне рискованная операция.