Росія може щорічно випускати до 140 танків Т-90М, — аналіз Conflict Intelligence Team

Російська армія за певних умов може щорічно отримувати до 300 нових і модернізованих танків Т-90М, що значно перевищує попередні оцінки. Водночас аналітики вказують на розбіжності із західними даними про розширення потужностей "Уралвагонзавода".

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Про це йдеться в новому аналізі Conflict Intelligence Team (CIT), в якому піддається критиці нещодавня публікація The Economist з оцінками виробництва на рівні 28–30 нових Т-90М у 2024 році.

Згідно з аналізом CIT, потужності "Уралвагонзавода" дають змогу випускати понад 140 танків на рік, як це було у 2000-х і 2010-х роках, навіть за паралельного складання машинокомплектів для Індії. В умовах воєнного часу, за цілодобової тризмінної роботи, підприємство теоретично може довести виробництво до 250–300 машин на рік.

Збільшення темпів випуску

З 2022 року, за оцінкою аналітиків, обсяг виробництва танків Т-90М міг скласти:

60–70 танків у 2022 році;

140–180 танків у 2023 році;

до 280–300 танків у 2024 році.

Нарощування темпів виробництва зумовлене як зростанням кадрового складу і переходом на тризмінний режим, так і розширенням виробничої бази: у 2023–2024 роках було оголошено тендери на модернізацію цехів, закупівлю зварювальних станцій і установку обладнання, що працює цілодобово.

Втрати танків Т-90 в Україні

За даними OSINT-ресурсів (Oryx, WarSpotting), Росія втратила від 110 до 137 танків Т-90М від початку війни, що свідчить про високі темпи їхнього випуску — істотно понад 30 на рік. Водночас за 2022–2024 роки сумарні втрати всіх типів танків РФ склали приблизно 1000 на рік. Однак у 2025 році, за даними CIT, ця цифра може скоротитися до 480 танків на рік, оскільки окупаційні війська РФ частіше використовують легку техніку — мотоцикли та цивільні автомобілі.

Знищений російський танк Т-90 Фото: Фейсбук Ярослава Галаса

Таке зниження втрат може дати змогу Росії підтримувати або навіть збільшувати парк бронетехніки на сотні одиниць щорічно, за умови збереження поточних темпів виробництва і відносної стабільності лінії фронту.

Виробничі проблеми

Попри тиск санкцій, Т-90М продовжує випускатися з використанням сучасних прицілів "Сосна-У", на відміну від інших моделей (Т-72Б3М, Т-80БВМ), де тимчасово застосовувалися спрощені тепловізори 1ПН96МТ. Водночас із нових Т-90М зникли лазерні датчики на стволах гармат, що, ймовірно, пов'язано з обмеженням імпорту відповідних компонентів.

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CIT зазначає, що наявні потужності вже близькі до піку по завантаженню і зношуються під час безперервної роботи. Подальше збільшення обсягів виробництва потребуватиме масштабних інвестицій у нове обладнання, що в умовах санкційного тиску може виявитися неможливим.

"Тим часом наявне обладнання, яке вже третій рік працює безупинно, цілодобово, також дедалі більше потребуватиме заміни. У цьому контексті посилення санкцій є ключем до обмеження зростання оборонного потенціалу Росії", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, російський виробник танків "Уралвагонзавод" оснастив основний бойовий танк Т-90М "Прорив" новітнім комплексом активного захисту "Арена-М". Він розроблений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових загроз, включно з ПТКР, реактивними гранатами та боєприпасами з кумулятивними бойовими частинами.