Россия может ежегодно выпускать до 140 танков Т-90М, — анализ Conflict Intelligence Team

Российская армия при определенных условиях может ежегодно получать до 300 новых и модернизированных танков Т-90М, что значительно превышает предыдущие оценки. При этом аналитики указывают на расхождения с западными данными о расширение мощностей «Уралвагонзавода».

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Об этом говорится в новом анализе Conflict Intelligence Team (CIT), в котором подвергается критике недавняя публикация The Economist с оценками производства на уровне 28–30 новых Т-90М в 2024 году.

Согласно анализу CIT, мощности «Уралвагонзавода» позволяют выпускать более 140 танков в год, как это было в 2000-х и 2010-х годах, даже при параллельной сборке машинокомплектов для Индии. В условиях военного времени, при круглосуточной трехсменной работе, предприятие теоретически может довести производство до 250–300 машин в год.

Увеличение темпов выпуска

С 2022 года, по оценке аналитиков, объем производства танков Т-90М мог составить:

60–70 танков в 2022 году;

140–180 танков в 2023 году;

до 280–300 танков в 2024 году.

Наращивание темпов производства обусловлено как ростом кадрового состава и переходом на трехсменный режим, так и расширением производственной базы: в 2023–2024 годах были объявлены тендеры на модернизацию цехов, закупку сварочных станций и установку круглосуточно работающего оборудования.

Потери танков Т-90 в Украине

По данным OSINT-ресурсов (Oryx, WarSpotting), Россия потеряла от 110 до 137 танков Т-90М с начала войны, что говорит о высоких темпах их выпуска — существенно выше 30 в год. При этом за 2022–2024 годы суммарные потери всех типов танков РФ составили примерно 1000 в год. Однако в 2025 году, по данным CIT, эта цифра может сократиться до 480 танков в год, поскольку оккупационные войска РФ чаще используют легкую технику — мотоциклы и гражданские автомобили.

Уничтоженный российский танк Т-90 Фото: Фейсбук Ярослава Галаса

Такое снижение потерь может позволить России поддерживать или даже увеличивать парк бронетехники на сотни единиц ежегодно, при условии сохранения текущих темпов производства и относительной стабильности линии фронта.

Производственные проблемы

Несмотря на давление санкций, Т-90М продолжает выпускаться с использованием современных прицелов «Сосна-У», в отличие от других моделей (Т-72Б3М, Т-80БВМ), где временно применялись упрощённые тепловизоры 1ПН96МТ. Вместе с тем, из новых Т-90М исчезли лазерные датчики на стволах пушек, что, вероятно, связано с ограничением импорта соответствующих компонентов.

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CIT отмечает, что действующие мощности уже близки к пику по загрузке и изнашиваются при непрерывной работе. Дальнейшее увеличение объемов производства потребует масштабных инвестиций в новое оборудование, что в условиях санкционного давления может оказаться невозможным.

“Между тем, существующее оборудование, которое уже третий год работает безостановочно, круглосуточно, также будет все больше нуждаться в замене. В этом контексте ужесточение санкций является ключом к ограничению роста оборонного потенциала России”, - подчеркнули аналитики.

Напомним, российский производитель танков "Уралвагонзавод" оснастил основной боевой танк Т-90М "Прорыв" новейшим комплексом активной защиты "Арена-М". Он разработан для защиты бронетехники от современных противотанковых угроз, включая ПТУР, реактивные гранаты и боеприпасы с кумулятивными боевыми частями.