Понад 19 тисяч втрат у ворога: генерал Наєв завершив командування групою "Вугледар"

Генерал-лейтенант Збройних Сил України Сергій Наєв оголосив про завершення своєї каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Оборону одного з ключових напрямків Донбасу передано новому корпусу ЗСУ.

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Разом з офіцерами органу управління Наєв залишає район бойових дій у Донецькій області, одну з найбільш напружених ділянок фронту. Про це 21 червня він повідомив в офіційній заяві, розміщеній у соціальних мережах.

Згідно з розпорядженням Генерального штабу, подальше керівництво обороною на цьому напрямку здійснюватиме одне з новостворених оперативних формувань ЗСУ. Це рішення, за словами Наєва, стало частиною структурних змін у системі управління військами.

Підсумки ротації: знищено понад 19 тисяч російських військових

Наєв підкреслив, що за чотири місяці командування угрупованням Силам оборони вдалося завдати значних втрат противнику. Зокрема, силами та засобами тактичної групи було знищено:

19608 російських військових, з яких 9692 — убиті, 9916 — поранені;

74 танки;

138 бойових броньованих машин;

316 артилерійських систем;

1296 одиниць автомобільної техніки.

"Не дивлячись на чисельну перевагу противника в живій силі й техніці, нам п'ять разів вдавалося поліпшити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пастку і знищити його техніку. І найголовніше — ми не допустили прориву на Дніпропетровщину!" — додав генерал.

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У своїй заяві воєначальник акцентував увагу на необхідності продуманого ведення бойових дій, зазначивши, що найважливішим пріоритетом залишаються життя українських солдатів.

"Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", — підсумував український генерал.

Нагадаємо, у лютому генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українським військовим цілком під силу вийти на кордони 1991 року і навіть створити буферну зону навколо України. За його словами, все залежить від поставок зброї та боєприпасів.