Более 19 тысяч потерь у врага: генерал Наев завершил командование группой "Угледар"

Генерал-лейтенант Вооружённых Сил Украины Сергей Наев объявил о завершении своей каденции на должности командира тактической группы «Угледар». Оборона одного из ключевых направлений Донбасса передана новому корпусу ВСУ.

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Вместе с офицерами органа управления Наев покидает район боевых действий в Донецкой области, один из самых напряженных участков фронта. Об этом 21 июня он сообщил в официальном заявлении, размещенном в социальных сетях.

Согласно распоряжению Генерального штаба, дальнейшее руководство обороной на этом направлении будет осуществлять одно из вновь созданных оперативных формирований ВСУ. Это решение, по словам Наева, стало частью структурных изменений в системе управления войсками.

Итоги ротации: уничтожено более 19 тысяч российских военных

Наев подчеркнул, что за четыре месяца командования группировкой Силам обороны удалось нанести значительные потери противнику. В частности, силами и средствами тактической группы было уничтожено:

19608 российских военных, из которых 9692 — убиты, 9916 — ранены;

74 танка;

138 боевых бронированных машин;

316 артиллерийских систем;

1296 единиц автомобильной техники.

“Несмотря на численное превосходство противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз — заманить врага в ловушку и уничтожить его технику. И самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину!” — добавил генерал.

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В своем заявлении военачальник акцентировал внимание на необходимости продуманного ведения боевых действий, отметив, что важнейшим приоритетом остаются жизни украинских солдат.

“Убежден: побеждать нужно не «мясными штурмами», а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники”, — подытожил украинский генерал.

Напомним, в феврале генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украинским военным вполне по силам выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины. По его словам, все зависит от поставок оружия и боеприпасов.