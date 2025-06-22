"Каталізація терору": РФ від початку червня використала понад 15 тисяч "Шахедів"

Російські окупанти за останній тиждень у межах так званого літнього наступу використали для атаки проти бійців Сил оборони України та мирних жителів понад 5000 FPV-дронів та рекордну кількість "Шахедів".

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Велика кількість використання ударних дронів є дуже високим показником із претензією на місячний рекорд. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, від початку червня ЗС РФ істотно наростили використання ударних дронів. За тиждень їхня кількість складає понад 5000 дронів.

"Цей тиждень, як і попередній, став одним із найінтенсивніших у питаннях застосування противником безпілотних повітряних засобів ураження, що супроводжується, як завжди, каталізацією терору проти цивільного населення в тилу. Протягом третього тижня червня РОВ застосували понад 5 000 FPV-дронів", — проінформував він.

Він наголосив, що це дуже високий показник, а сумарно за червень окупанти використали в Україні понад 15 500 FPV-дронів.

Також протягом тижня ЗС РФ використали:

понад 50 "Ланцетів" і 150 від початку місяця;

дрони-камікадзе "Молния-2" 115 і 315 від початку місяця;

ударні дрони "Привет-82" застосовувалися одинично;

дрони-камікадзе/дрони-приманки Shahed-136/"Гербера" за тиждень – 1328.

"Усього за 3/4 червня було застосовано 3 904 дрони-камікадзе/дрони-приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", що вже може говорити про абсолютний рекорд у місячній категорії. Нагадаю, що попередній рекорд було встановлено у березні – 4 196", — резюмував військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у ЗС РФ з'явився на озброєнні новий безпілотник. Дрон фіксує роботу засобів ППО і прокладає маршрути для "Шахедів". Специфікація БПЛА полягає в розвідці прикордонних і прифронтових районів.

Також повідомлялося, що росіяни суттєво масштабували виробництво "Шахедів", а також ускладнюють алгоритми роботи проти засобів РЕБ і щодня експериментують із тактикою.