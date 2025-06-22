"Катализация террора": РФ с начала июня использовала более 15 тысяч "Шахедов"

Российские оккупанты за последнюю неделю в рамках так называемого летнего наступления использовали для атаки против бойцов Сил обороны Украины и мирных жителей более 5000 FPV-дронов и рекордное количество "Шахедов".

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Большое количество использования ударных дронов является очень высоким показателем с претензией на лунный рекорд. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, с начала июня ВС РФ существенно нарастили использование ударных дронов. За неделю их количество составляет более 5000 дронов.

"Эта неделя, как и предыдущая, стала одной из самых интенсивных в вопросах применения противником беспилотных воздушных средств поражения, что сопровождается, как всегда, катализацией террора против гражданского населения в тылу. В течение третьей недели июня РОВ применили более 5 000 FPV-дронов", — проинформировал он.

Он отметил, что это очень высокий показатель, а суммарно за июнь оккупанты использовали в Украине более 15 500 FPV-дронов.

Также в течение недели ВС РФ использовали:

более 50 "Ланцетов" и 150 от начала месяца;

дроны-камикадзе "Молния-2" 115 и 315 от начала месяца;

ударные дроны "Привет-82" применялись единично;

дроны-камикадзе/дроны-приманки Shahed-136/"Гербера" за неделю — 1328.

"Всего за 3/4 июня было применено 3 904 дрона-камикадзе/дрона-приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", что уже может говорить об абсолютном рекорде в месячной категории. Напомню, что предыдущий рекорд был установлен в марте — 4 196", — резюмировал военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, что у ВС РФ появился на вооружении новый беспилотник. Дрон фиксирует работу средств ПВО и прокладывает маршруты для "Шахедов". Спецификация БПЛА заключается в разведке приграничных и прифронтовых районов.

Также сообщалось, что россияне существенно масштабировали производство "Шахедов", а также усложняют алгоритмы работы против средств РЭБ и ежедневно экспериментируют с тактикой.