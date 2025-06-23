"Більшість влучатиме в цілі": з вересня РФ щодня атакуватиме Україну сотнями "шахедів" (відео)

У росіян значно побільшало ударних безпілотників типу "шахед", а їх виробництво до вересня сягне позначки у 600-700 дронів на добу.

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ЗС РФ постійно удосконалюють свої безпілотники, щоб вони могли обходити українські системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційних станцій, заявив у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

"Їх радіоелектронна розвідка також працює, тому ми можемо бачити "Шахеди", які летять на висоті, умовно, 200 метрів, а можемо бачити "Шахеди", які підіймаються на висоту 4,5 км, 4,2 км. І це все надалі буде лише модернізуватися", — сказав Ярославський.

Він підкреслив, що за даними української розвідки, десь у вересні ЗС РФ вийдуть на потужності виробництва до 600-700 "шахедів" на добу.

"Тобто, з висотою, яку я вам зазначив, з потужностями по виробництву, ми можемо очікувати вже в вересні кожні два дні на Харків, на Київ або інші міста 300-400 "шахедів". З урахуванням всіх обставин більшість з них буде влучати в цілі", — наголосив Ярославський.

Нагадаємо, 23 червня український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що РФ почала атакувати Україну оновленими "шахедами".

Фокус також писав про те, що українська компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення "шахедів".