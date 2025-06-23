"Большинство будет попадать в цели": с сентября РФ ежедневно будет атаковать Украину сотнями "шахедов" (видео)

У россиян значительно увеличилось количество ударных беспилотников типа "шахед", а их производство к сентябрю достигнет отметки в 600-700 дронов в сутки.

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ВС РФ постоянно совершенствуют свои беспилотники, чтобы они могли обходить украинские системы противовоздушной обороны и системы радиолокационных станций, заявил в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина" командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

"Их радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть "Шахеды", которые летят на высоте, условно, 200 метров, а можем видеть "Шахеды", которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все в дальнейшем будет только модернизироваться", — сказал Ярославский.

Он подчеркнул, что по данным украинской разведки, где-то в сентябре ВС РФ выйдут на мощности производства до 600-700 "шахедов" в сутки.

"То есть, с высотой, которую я вам отметил, с мощностями по производству, мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города 300-400 "шахедов". С учетом всех обстоятельств большинство из них будет попадать в цели", — подчеркнул Ярославский.

Напомним, 23 июня украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ начала атаковать Украину обновленными "шахедами".

Фокус также писал о том, что украинская компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата "шахедов".