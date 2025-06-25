Росія оплатить ракети для ППО України: Британія відправить 350 ракет ASRAAM (фото)

ЗСУ отримають 350 британських ракет ASRAAM для систем ППО. Новий пакет військової допомоги від Лондона оплачено замороженими російськими активами.

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Керовані ракети ASRAAM (Advanced Short Range Air to Air Missile) класу "повітря — повітря" ближнього бою адаптували в рекордно короткі терміни для наземного пуску. Про це повідомила газета The Guardian.

Ракети випускаються зенітною системою Raven, Британія відправила в Україну п'ять таких установок. Їхня загальна кількість сягне 13 штук.

Ракети ASRAAM модернізували за три місяці інженери Королівських ВПС і фахівці компанії з виробництва ракетних систем MBDA. Тепер ними можна стріляти з наземних комплексів.

Українські військові навчалися запускати ракети ASRAAM у Великій Британії

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що вперше в історії новий пакет військової допомоги Україні оплатили відсотками, отриманими від заморожених російських активів.

Близько 95,3 млн доларів виділили через урядову схему надзвичайного прискорення доходів ERA. Велика Британія витратила російські гроші на пряме фінансування озброєння для Києва.

"Росія повинна заплатити високу ціну за варварську війну її президента Володимира Путіна. Російські активи підуть на зміцнення протиповітряної оборони, безпека України життєво важлива для нас", — заявив Стармер перед початком саміту НАТО в Гаазі.

Новий пакет військової допомоги є частиною найбільшого в історії щорічного зобов'язання Великої Британії перед Україною на понад 6 млрд доларів. Він піде за угодою на 2,18 млрд доларів у березні, за якою ЗСУ отримали понад 5000 ракет до систем ППО.

Окрема інвестиція майже в 480 млн доларів піде на збільшення поставок безпілотників у десять разів, підкреслює видання.

Характеристика ракет ASRAAM і пускових установок до них

Про розробку систем ППО для стрільби ракетами ASRAAM із землі було відомо ще влітку 2022 року. Українські військові навчалися їх запусків у Великій Британії.

Система на шасі SupaCat показала ефективність у знищенні ближніх цілей на рівні 90%. У ракети ASRAAM є система самонаведення з великим відхиленням від лінії візування, що допомагає їй захоплювати теплову сигнатуру цілі і вразити її під різними кутами.

Маса ракети ASRAAM — близько 90 кг, а осколково-фугасної боєголовки — 10 кг. Максимальна швидкість польоту ракети перевищує 3 Маха, а дальність — понад 25 км.

Нагадаємо, ізраїльські військові показали роботу лазерної зброї Iron Beam, яка знищує ракети і безпілотники.

Американські ЗРК Patriot інтенсивно застосовуються в Україні для захисту від російських ракет. Розробники внесли критично важливі оновлення в систему згідно з ходом бойових місій.