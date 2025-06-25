Россия оплатит ракеты для ПВО Украины: Британия отправит 350 ракет ASRAAM (фото)

ВСУ получат 350 британских ракет ASRAAM для систем ПВО. Новый пакет военной помощи от Лондона оплачен замороженными российскими активами.

Related video

Управляемые ракеты ASRAAM (Advanced Short Range Air to Air Missile) класса "воздух — воздух" ближнего боя адаптировали в рекордно короткие сроки для наземного пуска. Об этом сообщила газета The Guardian.

Ракеты выпускаются зенитной системой Raven, Британия отправила в Украину пять таких установок. Их общее количество достигнет 13 штук.

Ракеты ASRAAM модернизировали за три месяца инженеры Королевских ВВС и специалисты компании по производству ракетных систем MBDA. Теперь ими можно стрелять с наземных комплексов.

Украинские военные обучались запускать ракеты ASRAAM в Великобритании

Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что впервые в истории новый пакет военной помощи Украине оплатили процентами, полученными от замороженных российских активов.

Около 95,3 млн долларов выделили через правительственную схему чрезвычайного ускорения доходов ERA. Великобритания потратила российские деньги на прямое финансирование вооружения для Киева.

"Россия должна заплатить высокую цену за варварскую войну ее президента Владимира Путина. Российские активы пойдут на укрепление противовоздушной обороны, безопасность Украины жизненно важна для нас", — заявил Стармер перед началом саммита НАТО в Гааге.

Новый пакет военной помощи является частью крупнейшего в истории ежегодного обязательства Великобритании перед Украиной на более 6 млрд долларов. Он последует за сделкой на 2,18 млрд долларов в марте, по которой ВСУ получили более 5000 ракет к системам ПВО.

Отдельная инвестиция почти в 480 млн долларов пойдет на увеличение поставок беспилотников в десять раз, подчеркивает издание.

Характеристика ракет ASRAAM и пусковых установок к ним

О разработке систем ПВО для стрельбы ракетами ASRAAM с земли было известно еще летом 2022 года. Украинские военные обучались их запускам в Великобритании.

Система на шасси SupaCat показала эффективность в уничтожении ближних целей на уровне 90%. У ракеты ASRAAM имеется система самонаведения с большим отклонением от линии визирования, что помогает ей захватывать тепловую сигнатуру цели и поразить ее под разными углами.

Масса ракеты ASRAAM — около 90 кг, а осколочно-фугасной боеголовки — 10 кг. Максимальная скорость полета ракеты превышает 3 Маха, а дальность — более 25 км.

Напомним, израильские военные показали работу лазерного оружия Iron Beam, которое уничтожает ракеты и беспилотники.

Американские ЗРК Patriot интенсивно применяются в Украине для защиты от российских ракет. Разработчики внесли критически важные обновления в систему согласно ходу боевых миссий.