Плавит вражеские БПЛА и ракеты: Израиль показал лазерную пушку "Железный луч"

Израильский оборонный концерн Rafael разработал лазерное оружие Iron Beam («Железный луч»), предназначенное для уничтожения ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.

Related video

Лазерная пушка будет поддерживать систему ПВО "Железный купол", защищающую небо над Израилем. Ее можно применять стационарно или устанавливать на автомобили, рассказал вице-президент Rafael Шломо Тоаф изданию Bild.

Сообщается, что "Железный луч" посылает в небо мощные лазерные импульсы, которые плавят металлические корпуса ракет или дронов, выводя их из строя. Для работы системе достаточно около 100 киловатт, что "соответствует генератору среднего размера".

Важно

Китай создал портативное лазерное оружие размером с чемодан: на что оно способно

"Никто, кроме нас, не обладает таким оружием! Это революционная новая технология. Лазер настолько сконцентрирован и мощен, что может попасть точно в цель лучом толщиной с большой палец на расстоянии около десяти километров и обезвредить вражеское оружие", — отметил Тоаф.

Важным преимуществом лазерного оружия является то, что один выстрел стоит всего несколько центов. Кроме того, запас боеприпасов практически неограничен — требуется только электрический ток.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем Украины продемонстрировали работу отечественного лазерного комплекса "Тризуб", а также раскрыли его характеристики.

Фокус также писал о том, что в РФ заявили об испытании лазерной системы противодействия БПЛА на одном из специализированных полигонов.