Плавить ворожі БПЛА і ракети: Ізраїль показав лазерну гармату "Залізний промінь"

Ізраїльський оборонний концерн Rafael розробив лазерну зброю Iron Beam ("Залізний промінь"), призначену для знищення ракет і безпілотних літальних апаратів противника.

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Лазерна гармата підтримуватиме систему ППО "Залізний купол", що захищає небо над Ізраїлем. Її можна застосовувати стаціонарно або встановлювати на автомобілі, розповів віцепрезидент Rafael Шломо Тоаф виданню Bild.

Повідомляється, що "Залізний промінь" посилає в небо потужні лазерні імпульси, які плавлять металеві корпуси ракет або дронів, виводячи їх з ладу. Для роботи системі достатньо близько 100 кіловат, що "відповідає генератору середнього розміру".

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"Ніхто, крім нас, не володіє такою зброєю! Це революційна нова технологія. Лазер настільки сконцентрований і потужний, що може потрапити точно в ціль променем завтовшки з великий палець на відстані близько десяти кілометрів і знешкодити ворожу зброю", — зазначив Тоаф.

Важливою перевагою лазерної зброї є те, що один постріл коштує всього кілька центів. Крім того, запас боєприпасів практично необмежений — потрібен тільки електричний струм.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України продемонстрували роботу вітчизняного лазерного комплексу "Тризуб", а також розкрили його характеристики.

Фокус також писав про те, що в РФ заявили про випробування лазерної системи протидії БПЛА на одному зі спеціалізованих полігонів.