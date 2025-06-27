"Ухвалено рішення": Сили оборони збільшать кількість Deepstrike-операцій проти РФ

Уже готується контрактація десятків тисяч нових далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів по військових цілях на території РФ та окупованих територіях.

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Близько два тижні тому в Україні було ухвалено рішення збільшити кількість Deepstrike-операцій по території РФ у кілька разів. Про це під час зустрічі з журналістами сказав міністр оборони України Рустем Умєров, передає "Інтерфакс Україна".

За його словами, ще торік Україна розпочала системну роботу в напрямку deepstrike-операцій. Вони виконуються згідно з планами, а постачання дронів йде за графіком. Контракти, укладені минулого року, дозволили забезпечити щоденні точкові удари по критичних об'єктах на окупованих територіях та в глибокому тилу окупантів.

Зараз ухвалене нове стратегічне рішення. Планується збільшити інтенсивність та масштаб ударів в кілька разів.

Умєров підкреслив, що нова контрактація десятків тисяч дронів вже перебуває на етапі підготовки.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують запровадити програму підтримки українських виробників зброї — Defence City. Вона передбачає спеціальний правовий режим для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що Україну на полі бою чекає "напружене і складне" літо. У НАТО дали свої прогнози.