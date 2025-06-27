"Принято решение": Силы обороны увеличат количество Deepstrike-операций против РФ

Уже готовится контрактация десятков тысяч новых дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов по военным целям на территории РФ и оккупированных территориях.

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Около двух недель назад в Украине было принято решение увеличить количество Deepstrike-операций по территории РФ в несколько раз. Об этом во время встречи с журналистами сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Интерфакс Украина".

По его словам, еще в прошлом году Украина начала системную работу в направлении deepstrike-операций. Они выполняются согласно планам, а поставки дронов идут по графику. Контракты, заключенные в прошлом году, позволили обеспечить ежедневные точечные удары по критическим объектам на оккупированных территориях и в глубоком тылу оккупантов.

Сейчас принято новое стратегическое решение. Планируется увеличить интенсивность и масштаб ударов в несколько раз.

Умеров подчеркнул, что новая контрактация десятков тысяч дронов уже находится на этапе подготовки.

Напомним, что в Верховной Раде предлагают ввести программу поддержки украинских производителей оружия — Defence City. Она предусматривает специальный правовой режим для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето. В НАТО дали свои прогнозы.