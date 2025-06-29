"Ставка на піхоту": ЗС РФ змінюють тактику та зменшують кількість автоштурмів, — офіцер ЗСУ

Російська окупаційна армія змінює підхід до ведення наступальних дій та зменшує кількість механізованих штурмів надаючи перевагу живій силі.

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"Противник робить ставку на піхоту останнім часом", — написав у своєму телеграм-каналі старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

Він уточнив, що у росіян останнім часом значно поменшало авто- та мотоштурмів.

"При чому така тенденція на багатьох напрямках (за виключенням, що інколи вони все-таки намагаються на них точково прориватися), але на 80% зараз чомусь роблять ставку на піхоту", — зазначив боєць ЗСУ.

Крім того, "Алекс" повідомив, що на Купʼянському напрямку ЗС РФ посили активність.

"На півночі від Купʼянська в районі Кіндрашівки пі*а*и продовжують спроби закріпитися по нашу сторону траси на Дворічну", — йдеться у повідомленні.

За словами офіцера ЗСУ, так звана "сіра" зона в цьому районі посунулась на 200 м в українську сторону за трасою.

"Бо ті метри — це та сама кілл-зона для пі*а*ів, нагадує якусь компʼютерну гру, де зомбі вилазять постійно з одного рубежа і активно дохнуть ледь заскочивши в зону ураження. Надзвичайно велика активність ДРГ противника на ділянці, на жаль, іноді працюють ефективно", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, 26 червня офіцер ЗСУ розповів, як покращити удари українських дронів.

Фокус також писав про дивну тактику російських штурмовиків, яку вони застосовують на передовій.