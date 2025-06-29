"Ставка на пехоту": ВС РФ меняют тактику и уменьшают количество автоштурмов, — офицер ВСУ

Российская оккупационная армия меняет подход к ведению наступательных действий и уменьшает количество механизированных штурмов, отдавая предпочтение живой силе.

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"Противник делает ставку на пехоту в последнее время", — написал в своем телеграм-канале старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Он уточнил, что у россиян в последнее время значительно уменьшилось авто- и мотоштурмов.

"Причем такая тенденция на многих направлениях (за исключением, что иногда они все-таки пытаются на них точечно прорываться), но на 80% сейчас почему-то делают ставку на пехоту", — отметил боец ВСУ.

Кроме того, "Алекс" сообщил, что на Купянском направлении ВС РФ усилили активность.

"На севере от Купянска в районе Кондрашовки пи*а*ы продолжают попытки закрепиться по нашу сторону трассы на Двуречную", — говорится в сообщении.

По словам офицера ВСУ, так называемая "серая" зона в этом районе подвинулась на 200 м в украинскую сторону за трассой.

"Потому что те метры — это та самая килл-зона для пи*а*ов, напоминает какую-то компьютерную игру, где зомби вылезают постоянно с одного рубежа и активно дохнут едва заскочив в зону поражения. Чрезвычайно большая активность ДРГ противника на участке, к сожалению, иногда работают эффективно", — отметил "Алекс".

Напомним, 26 июня офицер ВСУ рассказал, как улучшить удары украинских дронов.

Фокус также писал о странной тактике российских штурмовиков, которую они применяют на передовой.