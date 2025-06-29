Результати невтішні: літній наступ РФ буксує, але Україна "не святкує", — CNN

Літній наступ Росії, що мав на меті захоплення більшої частини східних регіонів України, виявився "розчаруванням", та "Київ не святкуватиме" це, стверджують журналісти CNN. Кремль не збирається зупинятися, поки не досягне своєї мети, тому війна, ймовірно, триватиме й у 2026 році.

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Видання CNN пише, що результати літнього наступу РФ наразі "невтішні" для окупантів, проте в деяких регіонах росіяни змогли досягти певних успіхів і збільшити чисельність своїх військ. За словами авторів статті, президент РФ Володимир Путін не відмовився від територіальних амбіцій щодо України, оскільки переговори про припинення вогню відходять на другий план.

Журналісти зазначають, що попри посилення ворожого наступу Сили оборони України почали контратакувати в деяких районах, а українська збройна промисловість швидко розвивається, тоді як російська економіка натрапляє на труднощі через війну.

Проте картина лишається неоднозначною, додають автори матеріалу: днями атаки російської піхоти посилилися біля адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. При цьому Москва наполягає, що продовжуватиме бойові дії, доки не захопить усю Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Луганську області.

За словами журналістів, за нинішніх темпів наступу РФ досягнення цієї мети займе багато років, і війна в Україні може продовжитися й у 2026-му.

Автори статті зазначають, що в російсько-українській війні відіграють важливу роль безпілотні літальні апарати. Росія випускає дешеві БПЛА масового виробництва, щоб допомагати деяким ракетам долати українську протиповітряну оборону, та частіше використовує таку тактику при обстрілах міст. В Службі безпеки України доповідали, що РФ щодня виробляє майже 200 безпілотників типу Shahed і має в запасі близько 6 000 таких дронів і приблизно таку саму кількість дронів-приманок.

Україна своєю чергою нарощує виробництво далекобійних безпілотників для ударів по російській інфраструктурі: аеродромах, заводах військово-промислового комплексу тощо.

Також журналісти зазначають, що Росія та Україна обидві продовжують розбудовувати оборонну промисловість. При цьому російські масштаби виробництва значно перевищують українські, проте військовий бюджет Росії становить близько 40% від загальних державних витрат (6% ВВП), і це розпалює інфляцію. Путін припустив, що наступного року витрати на оборону у РФ скоротяться.

За словами авторів статті, хоча довгостроковий прогноз для РФ може бути похмурим, вона здатна фінансувати армію для війни в Україні в короткостроковій перспективі та генерувати військові сили, що значно перевищують українські.

Літній наступ РФ: що відомо

Нагадаємо, видання The Telegraph 29 червня писало про найбільшу проблему Росії на фронті. Журналісти з посиланням на слова українських військових зазначали, що літній наступ РФ загалом зупинився через погану підготовку піхоти ЗС РФ.

Водночас заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 27 червня заявляв про стрімке просування ЗС РФ в Донецькій і Харківській областях і попередив, що на Україну можуть чекати важкі літо й осінь.