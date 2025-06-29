Результаты неутешительны: летнее наступление РФ буксует, но Украина "не празднует", — CNN

Летнее наступление России, имевшее целью захват большей части восточных регионов Украины, оказалось "разочарованием", и "Киев не будет праздновать" это, утверждают журналисты CNN. Кремль не собирается останавливаться, пока не достигнет своей цели, поэтому война, вероятно, будет продолжаться и в 2026 году.

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Издание CNN пишет, что результаты летнего наступления РФ пока "неутешительны" для оккупантов, однако в некоторых регионах россияне смогли достичь определенных успехов и увеличить численность своих войск. По словам авторов статьи, президент РФ Владимир Путин не отказался от территориальных амбиций в отношении Украины, поскольку переговоры о прекращении огня отходят на второй план.

Журналисты отмечают, что несмотря на усиление вражеского наступления Силы обороны Украины начали контратаковать в некоторых районах, а украинская вооруженная промышленность быстро развивается, тогда как российская экономика сталкивается с трудностями из-за войны.

Однако картина остается неоднозначной, добавляют авторы материала: на днях атаки российской пехоты усилились возле административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. При этом Москва настаивает, что будет продолжать боевые действия, пока не захватит всю Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области.

По словам журналистов, при нынешних темпах наступления РФ достижение этой цели займет много лет, и война в Украине может продолжиться и в 2026-м.

Авторы статьи отмечают, что в российско-украинской войне играют важную роль беспилотные летательные аппараты. Россия выпускает дешевые БПЛА массового производства, чтобы помогать некоторым ракетам преодолевать украинскую противовоздушную оборону, и чаще использует такую тактику при обстрелах городов. В Службе безопасности Украины докладывали, что РФ ежедневно производит почти 200 беспилотников типа Shahed и имеет в запасе около 6 000 таких дронов и примерно такое же количество дронов-приманок.

Украина в свою очередь наращивает производство дальнобойных беспилотников для ударов по российской инфраструктуре: аэродромам, заводам военно-промышленного комплекса и тому подобное.

Также журналисты отмечают, что Россия и Украина обе продолжают развивать оборонную промышленность. При этом российские масштабы производства значительно превышают украинские, однако военный бюджет России составляет около 40% от общих государственных расходов (6% ВВП), и это разжигает инфляцию. Путин предположил, что в следующем году расходы на оборону в РФ сократятся.

По словам авторов статьи, хотя долгосрочный прогноз для РФ может быть мрачным, она способна финансировать армию для войны в Украине в краткосрочной перспективе и генерировать военные силы, значительно превышающие украинские.

Летнее наступление РФ: что известно

Напомним, издание The Telegraph 29 июня писало о самой большой проблеме России на фронте. Журналисты со ссылкой на слова украинских военных отмечали, что летнее наступление РФ в целом остановилось из-за плохой подготовки пехоты ВС РФ.

В то же время заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин 27 июня заявлял о стремительном продвижении ВС РФ в Донецкой и Харьковской областях и предупредил, что Украину могут ждать тяжелые лето и осень.