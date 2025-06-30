У Рівному загиблому військовому прийшла повістка: у ТЦК пояснили, чому так сталось

Повістка прийшла нацгвардійцю Максиму Чудіновичу, загибель якого підтвердили у 2023 році. Дружина загиблого бійця обурена. І з'ясувалось, що це непоодинокий випадок.

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Валентина, яка мешкає у місті Рівне, розповіла журналістам, що її чоловік підписав контракт з Нацгвардією ще 2019 року. У 2023 рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку. У липні він зник безвісти, через чотири місяці тест ДНК підтвердив, що її чоловік Максим Чудінович загинув. Але у 2025 році він отримав повістку, йдеться у матеріалі ТСН.

Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною дочкою. Тому, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена.

Валентина Чудінович отримала звістку, що її загибломк чоловікові прийшла повістка Фото: Скріншот

"Я ходила на пошту, сказали, що повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я кажу, що в мене є свідоцтво про смерть з собою, а мені пояснюють що ми не маємо права, бо має прийти та сама людина", — каже жінка.

Тоді вона пішла до ТЦК де їй сказали, що її покійний чоловік прийнятий на облік 17 квітня 2025 року.

"Як його прийняли на облік я не знаю", — каже Валентина.

У рівненському центрі комплектування пояснили, що це сталось "автоматично".

"Існує така 932 постанова Міноборони України, згідно з якою всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки", — каже речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.

Згідно цієї постанови, повістки можуть виписувати вручну або їх генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у Валентини Чудінович.

"Ми розуміємо стан людини й розуміємо емоції. Він в нас в системі вже пройшов як загиблий, але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять Укрпоштою вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази", — кажуть у ТЦК.

Журналісти з'ясували, що таке вже відбувалось. На Тернопільщині, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка отримала звістку, що йому прийшла повістка з РТЦК.

У ТЦК пояснили, це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних.

"На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників", - сказали у ТЦК.

Журналісти звернулись з інформаційним запитом до Міноборони України, але відповіді так і не отримали. Дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять і не будуть травмувати людей, які втратили близьких.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в умовах воєнного часу та мобілізації в Україні громадяни, які отримали повістку, зобов'язані виконати встановлені законом вимоги. В інакшому випадку таким особам загрожує відповідальність. Юристи пояснили, які наслідки очікують особу у випадку, якщо вона не забере повістку.

В разі, якщо особа відмовилась від повістки, вона має нести відповідальність. Однак є декілька підстав, коли можна відмовитись від документа без юридичних наслідків.