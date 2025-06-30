В Ровно погибшему военному пришла повестка: в ТЦК объяснили, почему так произошло

Повестка пришла нацгвардейцу Максиму Чудиновичу, гибель которого подтвердили в 2023 году. Жена погибшего бойца возмущена. И выяснилось, что это не единичный случай.

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Валентина, которая живет в городе Ровно, рассказала журналистам, что ее муж подписал контракт с Нацгвардией еще в 2019 году. В 2023 отправился защищать Украину на Запорожском направлении. В июле он пропал без вести, через четыре месяца тест ДНК подтвердил, что ее муж Максим Чудинович погиб. Но в 2025 году он получил повестку, говорится в материале ТСН.

С тех пор как тест подтвердил, что Максим погиб, женщина пытается пережить горе с трехлетней дочерью. Поэтому, когда получила известие с почты, была ошеломлена.

Валентина Чудинович получила известие, что ее погибшему мужу пришла повестка Фото: Скріншот

"Я ходила на почту, сказали, что повестку не отдадут, потому что там надо вручить лично. Я говорю, что у меня есть свидетельство о смерти с собой, а мне объясняют, что мы не имеем права, потому что должен прийти тот же человек", — говорит женщина.

Тогда она пошла в ТЦК где ей сказали, что ее покойный муж принят на учет 17 апреля 2025 года.

"Как его приняли на учет я не знаю", — говорит Валентина.

В центре комплектования объяснили, что это произошло "автоматически".

"Существует такое 932 постановление Минобороны Украины, согласно которому всех людей в возрасте от 25 лет и старше, кто не стоит на учете автоматически ставят на учет и автоматически людям выписываются повестки", — говорит пресс-секретарь Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова.

Согласно этому постановлению, повестки могут выписывать вручную или их генерирует автоматизированная система Минобороны. Именно так и произошло у Валентины Чудинович.

"Мы понимаем состояние человека и понимаем эмоции. Он у нас в системе уже прошел как погибший, но поскольку мы не генерировали эти повестки, которые приходят Укрпочтой, получилась такая ситуация. Мы не имеем доступа к той базе", — говорят в ТЦК.

Журналисты выяснили, что такое уже происходило. На Тернопольщине, сестра погибшего старшего сержанта ВСУ Андрея Иванюка получила известие, что ему пришла повестка с РТЦК.

В ТЦК объяснили, это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

"К сожалению, в результате технической ошибки не состоялась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", — сказали в ТЦК.

Журналисты обратились с информационным запросом в Минобороны Украины, но ответа так и не получили. Жена погибшего Максима Чудиновича надеется, что систему все же усовершенствуют и не будут травмировать людей, которые потеряли близких.

Напомним, Фокус писал о том, что в условиях военного времени и мобилизации в Украине граждане, получившие повестку, обязаны выполнить установленные законом требования. В противном случае таким лицам грозит ответственность. Юристы объяснили, какие последствия ожидают человека в случае, если он не заберет повестку.

В случае, если лицо отказалось от повестки, оно должно нести ответственность. Однако есть несколько оснований, когда можно отказаться от документа без юридических последствий.