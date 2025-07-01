F-16 міг збивати балістику: експерти пояснили, чому проєкт ракет NCADE провалився (фото)

На початку 2000-х США спробували створити перехоплювач балістичних ракет малого і середнього радіусу дії, який можна запускати прямо з літаків. Концепція Network Centric Airborne Defense Element (NCADE) передбачала доопрацювання вже наявних ракет класу "повітря-повітря" для F-16 та інших винищувачів.

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Проєкт NCADE мав розв'язати задачу застосування недорогого засобу повітряного базування, який розроблявся у співпраці Raytheon і Aerojet, пише Defense Express.

За основу взяли зенітну ракету AIM-120 AMRAAM, замінивши осколкову бойову частину на кінетичний "hit-to-kill" блок і додавши другу сходинку Aerojet на ракетному паливі, монопропеланті. Наведення забезпечував ІЧ-сенсор, запозичений в AIM-9X. Таке рішення давало змогу розміщувати NCADE на F-16, F-15, F/A-18, F-22, F-35 і навіть MQ-9 Reaper без доопрацювання літака.

У грудні 2007 року на полігоні Вайт-Сендз винищувач F-16 ВПС Національної гвардії випустив дві модифіковані AIM-9X з голівками NCADE по балістичній ракеті-мішені Orion: одна ракета знищила ціль, друга зафіксувала ураження. Таким чином було вперше продемонстровано повітряне перехоплення БР на ділянці прискорення.

Конструкція ракети NCADE для перехоплення балістики. Джерело: MDAA

Чому програма NCADE провалилася

Проєкт NCADE був побудований навколо ідеї перехоплення балістичних ракет на ранній стадії — під час старту, коли ракета ще набирає висоту. На папері ідея виглядала перспективною: використовувати винищувач, наприклад F-16, у ролі мобільної платформи, здатної збивати ракети одразу після їхнього пуску. Однак на практиці виявилося, що у цієї концепції занадто багато слабких місць.

По-перше, для успішного перехоплення літак із ракетою NCADE мав перебувати зовсім близько — спочатку йшлося про 160 км від місця старту балістичної ракети, але пізніше розрахунки показали, що реальна дистанція перехоплення — всього близько 50 км. Для винищувача — це означає необхідність заздалегідь точно знати, де і коли противник запустить свою ракету, і встигнути туди підлетіти. Це практично неможливо в умовах реального бою.

Принцип перехоплення балістичної ракети з використанням NCADE

По-друге, балістична ракета підіймається дуже швидко і вже за десятки секунд опиняється занадто високо — за межами досяжності NCADE. При цьому вікно для перехоплення занадто вузьке, і літак сам опиняється під загрозою, перебуваючи в зоні дії ППО противника.

У результаті система виявилася дорогою, технічно складною і вкрай обмеженою в застосуванні. Вона поступалася в ефективності класичним системам ПРО, таким як Patriot PAC-3 MSE, які діють із землі і не залежать від наявності винищувача в потрібний час у потрібному місці.

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