F-16 мог сбивать баллистику: эксперты пояснили, почему проект ракет NCADE провалился (фото)

В начале 2000‑х США попытались создать перехватчик баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, запускаемый прямо с самолетов. Концепция Network Centric Airborne Defense Element (NCADE) подразумевала доработку уже имеющихся ракет класса “воздух-воздух” для F-16 и других истребителей.

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Проект NCADE должен был решить задачу применения недорогого средства воздушного базирования которое разрабатывалось в сотрудничестве Raytheon и Aerojet, пишет Defense Express.

За основу взяли зенитную ракету AIM‑120 AMRAAM, заменив осколочную боевую часть на кинетический «hit‑to‑kill» блок и добавив вторую ступень Aerojet на ракетном топливе, моно­пропелланте. Наведение обеспечивал ИК‑сенсор, позаимствованный у AIM‑9X. Такое решение позволяло размещать NCADE на F‑16, F‑15, F/A‑18, F‑22, F‑35 и даже MQ‑9 Reaper без доработки самолёта.

В декабре 2007 года на полигоне Уайт‑Сэндз истребитель F‑16 ВВС Национальной гвардии выпустил две модифицированные AIM‑9X с головками NCADE по баллистической ракете‑мишени Orion: одна ракета уничтожила цель, вторая зафиксировала поражение. Таким образом был впервые продемонстрирован воздушный перехват БР на участке ускорения.

Конструкция ракеты NCADE для перехвата баллистики. Источник: MDAA

Почему программа NCADE провалилась

Проект NCADE был построен вокруг идеи перехвата баллистических ракет на самой ранней стадии — во время старта, когда ракета ещё набирает высоту. На бумаге идея выглядела перспективной: использовать истребитель, например F‑16, в роли мобильной платформы, способной сбивать ракеты сразу после их пуска. Однако на практике оказалось, что у этой концепции слишком много слабых мест.

Во-первых, для успешного перехвата самолёт с ракетой NCADE должен был находиться совсем близко — сначала говорилось о 160 км от места старта баллистической ракеты, но позднее расчёты показали, что реальная дистанция перехвата — всего около 50 км. Для истребителя — это означает необходимость заранее точно знать, где и когда противник запустит свою ракету, и успеть туда подлететь. Это практически невозможно в условиях реального боя.

Принцип перехвата баллистической ракеты с использованием NCADE

Во-вторых, баллистическая ракета поднимается очень быстро и уже через десятки секунд оказывается слишком высоко — за пределами досягаемости NCADE. При этом окно для перехвата слишком узкое, и самолет сам оказывается под угрозой, находясь в зоне действия ПВО противника.

В результате система оказалась дорогой, технически сложной и крайне ограниченной в применении. Она уступала в эффективности классическим системам ПРО, таким как Patriot PAC‑3 MSE, которые действуют с земли и не зависят от наличия истребителя в нужное время в нужном месте.

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