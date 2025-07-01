F-16 мог сбивать баллистику: эксперты пояснили, почему проект ракет NCADE провалился (фото)
В начале 2000‑х США попытались создать перехватчик баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, запускаемый прямо с самолетов. Концепция Network Centric Airborne Defense Element (NCADE) подразумевала доработку уже имеющихся ракет класса “воздух-воздух” для F-16 и других истребителей.
Проект NCADE должен был решить задачу применения недорогого средства воздушного базирования которое разрабатывалось в сотрудничестве Raytheon и Aerojet, пишет Defense Express.
За основу взяли зенитную ракету AIM‑120 AMRAAM, заменив осколочную боевую часть на кинетический «hit‑to‑kill» блок и добавив вторую ступень Aerojet на ракетном топливе, монопропелланте. Наведение обеспечивал ИК‑сенсор, позаимствованный у AIM‑9X. Такое решение позволяло размещать NCADE на F‑16, F‑15, F/A‑18, F‑22, F‑35 и даже MQ‑9 Reaper без доработки самолёта.
В декабре 2007 года на полигоне Уайт‑Сэндз истребитель F‑16 ВВС Национальной гвардии выпустил две модифицированные AIM‑9X с головками NCADE по баллистической ракете‑мишени Orion: одна ракета уничтожила цель, вторая зафиксировала поражение. Таким образом был впервые продемонстрирован воздушный перехват БР на участке ускорения.
Почему программа NCADE провалилась
Проект NCADE был построен вокруг идеи перехвата баллистических ракет на самой ранней стадии — во время старта, когда ракета ещё набирает высоту. На бумаге идея выглядела перспективной: использовать истребитель, например F‑16, в роли мобильной платформы, способной сбивать ракеты сразу после их пуска. Однако на практике оказалось, что у этой концепции слишком много слабых мест.
Во-первых, для успешного перехвата самолёт с ракетой NCADE должен был находиться совсем близко — сначала говорилось о 160 км от места старта баллистической ракеты, но позднее расчёты показали, что реальная дистанция перехвата — всего около 50 км. Для истребителя — это означает необходимость заранее точно знать, где и когда противник запустит свою ракету, и успеть туда подлететь. Это практически невозможно в условиях реального боя.
Во-вторых, баллистическая ракета поднимается очень быстро и уже через десятки секунд оказывается слишком высоко — за пределами досягаемости NCADE. При этом окно для перехвата слишком узкое, и самолет сам оказывается под угрозой, находясь в зоне действия ПВО противника.
В результате система оказалась дорогой, технически сложной и крайне ограниченной в применении. Она уступала в эффективности классическим системам ПРО, таким как Patriot PAC‑3 MSE, которые действуют с земли и не зависят от наличия истребителя в нужное время в нужном месте.
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