ЗС РФ просунулись на п'яти напрямках фронту: деталі від DeepState і Генштабу (карти)

Аналітики передали, що російські окупанти досягли успіхів у трьох областях — на Донеччині, Харківщині й Запоріжжі. Командування ЗСУ лише за минулу добу зафіксувало 185 боєзіткнень.

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Ворогу вдалося просунутись на двох напрямках у Запорізькій області. Як вказано у публікації DeepState від 3 липня, рух окупаційних сил зафіксували у селах Кам’янське (Оріхівський напрямок) і Зірка (Новопавлівський напрямок).

Просування ЗС РФ на Оріхівському напрямку Фото: Deep State Просування ЗС РФ на Новопавлівському напрямку Фото: Deep State

Також ЗС РФ вдалося просунутись у Курахівському секторі Покровського напрямку — поблизу сіл Андріївка і Багатир у Донецькій області.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: Deep State

Окупанти мали успіх і на Торецькому напрямку — поблизу селища Неліпівка на Донеччині.

Просування ЗС РФ на Торецькому напрямку Фото: Deep State

У Харківській області вони просунулись поблизу села Синьківка, яке відносять до Куп’янського напрямку.

Просування ЗС РФ на Куп'янському напрямку Фото: Deep State

Що кажуть у ЗСУ

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ підкреслили, що 3 липня — це вже 1226-та доба повномасштабної війни з Росією. За минулу добу на передовій зафіксували 185 боєзіткнень.

Командування підтвердило, що на Оріхівському напрямку ЗС РФ штурмували українські позиції в районі Кам’янського. На Новопавлівському зафіксували 19 ворожих атак, бої точилися у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

Карта Оріхівського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Карта Новопавлівського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 58 штурмів росіян. Ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка і Горіхове, а також в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного і Молодецького.

Карта Покровського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Торецькому напрямку зафіксували 11 російських атак — поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. На Куп’янському напрямку атакували менше — 9 разів, штурми ЗС РФ відбивали у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавлівки.

Карта Торецького напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Карта Куп'янського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив підрив російського складу на території Донецької області. Ворог там зберігав зенітні керовані ракети та боєприпаси для РСЗВ.

Також українське командування підтвердило атаку по заводу "Енергія" на території РФ. Повідомлялося, що на території об’єкта прогриміли вибухи, а виробництво ворог був змушений зупинити.