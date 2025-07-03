ЗС РФ просунулись на п'яти напрямках фронту: деталі від DeepState і Генштабу (карти)
Аналітики передали, що російські окупанти досягли успіхів у трьох областях — на Донеччині, Харківщині й Запоріжжі. Командування ЗСУ лише за минулу добу зафіксувало 185 боєзіткнень.
Ворогу вдалося просунутись на двох напрямках у Запорізькій області. Як вказано у публікації DeepState від 3 липня, рух окупаційних сил зафіксували у селах Кам’янське (Оріхівський напрямок) і Зірка (Новопавлівський напрямок).
Також ЗС РФ вдалося просунутись у Курахівському секторі Покровського напрямку — поблизу сіл Андріївка і Багатир у Донецькій області.
Окупанти мали успіх і на Торецькому напрямку — поблизу селища Неліпівка на Донеччині.
У Харківській області вони просунулись поблизу села Синьківка, яке відносять до Куп’янського напрямку.
Що кажуть у ЗСУ
У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ підкреслили, що 3 липня — це вже 1226-та доба повномасштабної війни з Росією. За минулу добу на передовій зафіксували 185 боєзіткнень.
Командування підтвердило, що на Оріхівському напрямку ЗС РФ штурмували українські позиції в районі Кам’янського. На Новопавлівському зафіксували 19 ворожих атак, бої точилися у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.
На Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 58 штурмів росіян. Ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка і Горіхове, а також в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного і Молодецького.
На Торецькому напрямку зафіксували 11 російських атак — поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. На Куп’янському напрямку атакували менше — 9 разів, штурми ЗС РФ відбивали у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавлівки.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив підрив російського складу на території Донецької області. Ворог там зберігав зенітні керовані ракети та боєприпаси для РСЗВ.
Також українське командування підтвердило атаку по заводу "Енергія" на території РФ. Повідомлялося, що на території об’єкта прогриміли вибухи, а виробництво ворог був змушений зупинити.