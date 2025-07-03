ВС РФ продвинулись на пяти направлениях фронта: детали от DeepState и Генштаба (карты)

Аналитики передали, что российские оккупанты достигли успехов в трех областях — в Донецкой, Харьковской и Запорожской. Командование ВСУ только за минувшие сутки зафиксировало 185 боестолкновений.

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Врагу удалось продвинуться на двух направлениях в Запорожской области. Как указано в публикации DeepState от 3 июля, движение оккупационных сил зафиксировали в селах Каменское (Ореховское направление) и Звезда (Новопавловское направление).

Продвижение ВС РФ на Ореховском направлении Фото: Deep State Продвижение ВС РФ на Новопавловском направлении Фото: Deep State

Также ВС РФ удалось продвинуться в Кураховском секторе Покровского направления — вблизи сел Андреевка и Багатырь в Донецкой области.

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении Фото: Deep State

Оккупанты имели успех и на Торецком направлении — вблизи поселка Нелиповка в Донецкой области.

Продвижение ВС РФ на Торецком направлении Фото: Deep State

В Харьковской области они продвинулись вблизи села Синьковка, которое относят к Купянскому направлению.

Продвижение ВС РФ на Купянском направлении Фото: Deep State

Что говорят в ВСУ

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ подчеркнули, что 3 июля — это уже 1226-е сутки полномасштабной войны с Россией. За минувшие сутки на передовой зафиксировали 185 боестолкновений.

Командование подтвердило, что на Ореховском направлении ВС РФ штурмовали украинские позиции в районе Каменского. На Новопавловском зафиксировали 19 вражеских атак, бои шли в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

Карта Ореховского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Карта Новопавловского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровском направлении Силам обороны удалось остановить 58 штурмов россиян. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка и Ореховое, а также в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино и Молодецкого.

Карта Покровского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Торецком направлении зафиксировали 11 российских атак — вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. На Купянском направлении атаковали меньше — 9 раз, штурмы ВС РФ отражали в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

Карта Торецкого направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Карта Купянского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил подрыв российского склада на территории Донецкой области. Враг там хранил зенитные управляемые ракеты и боеприпасы для РСЗО.

Также украинское командование подтвердило атаку по заводу "Энергия" на территории РФ. Сообщалось, что на территории объекта прогремели взрывы, а производство враг был вынужден остановить.