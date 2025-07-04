Ізраїль передасть Україні системи водопостачання: нова гуманітарна допомога східним регіонам

Ізраїль посилює гуманітарну підтримку України. За дорученням міністра закордонних справ Гідеона Саара, українська сторона отримає новий пакет допомоги, що включає сучасні системи водопостачання, призначені для встановлення в районах зі зруйнованою інфраструктурою на сході країни.

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Кожна із систем забезпечить десятки тисяч громадян питною водою — це критично важливо для регіонів, які потерпають від постійних обстрілів і руйнувань. Про це 4 липня повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Постачання буде здійснено через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю МАШАВ.

"Системи питного водопостачання буде встановлено у східних провінціях України, де інфраструктуру було пошкоджено внаслідок російських бомбардувань, а населення страждає від нестачі води", — ідеться в пресрелізі.

Системна підтримка Ізраїлю з 2022 року

У публікації зазначено, що з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Ізраїль уже неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, було організовано повітряні та наземні гуманітарні "мости" з постачанням продуктів, медикаментів, а також засобів захисту.

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Крім того, у перші місяці війни на території України функціонував ізраїльський польовий госпіталь. А 2025 року було поставлено сотні генераторів у постраждалі від російських атак регіони.

Зазначимо, що нова ініціатива підтверджує стратегічну лінію МЗС Ізраїлю на нейтральну, але активну гуманітарну позицію, особливо в питаннях цивільної інфраструктури. Це також один із найбільших кроків Ізраїлю з підтримки України в поточному році.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт з генерації електроенергії з морських хвиль. На відміну від сонячних електростацій, нова система генерує енергію цілодобово, оскільки використовує як джерело морські хвилі.