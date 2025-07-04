Израиль передаст Украине системы водоснабжения: новая гуманитарная помощь восточным регионам

Израиль усиливает гуманитарную поддержку Украины. По поручению министра иностранных дел Гидеона Саара, украинская сторона получит новый пакет помощи, включающий современные системы водоснабжения, предназначенные для установки в районах с разрушенной инфраструктурой на востоке страны.

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Каждая из систем обеспечит десятки тысяч граждан питьевой водой — это критически важно для регионов, страдающих от постоянных обстрелов и разрушений. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Поставка будет осуществлена через Национальное агентство по международному сотрудничеству при МИД Израиля МАШАВ.

"Системы питьевого водоснабжения будут установлены в восточных провинциях Украины, где инфраструктура была повреждена в результате российских бомбардировок и население страдает от нехватки воды", — говорится в пресс-релизе.

Системная поддержка Израиля с 2022 года

В публикации отмечено, что с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Израиль уже неоднократно предоставлял Украине гуманитарную помощь. В частности, были организованы воздушные и наземные гуманитарные "мосты" с поставками продуктов, медикаментов, а также средства защиты.

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Кроме того, в первые месяцы войны на территории Украины функционировал израильский полевой госпиталь. А в 2025 году были поставлены сотни генераторов в пострадавшие от российских атак регионы.

Отметим, что новая инициатива подтверждает стратегическую линию МИД Израиля на нейтральную, но активную гуманитарную позицию, особенно в вопросах гражданской инфраструктуры. Это также один из крупнейших шагов Израиля по поддержке Украины в текущем году.

Напомним, в конце прошлого года израильская компания Eco Wave Power официально запустила свой демонстрационный проект по генерации электроэнергии из морских волн. В отличие от солнечных электростаций, новая система генерирует энергию круглосуточно, поскольку использует в качестве источника морские волны.