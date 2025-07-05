"Не хочу бачити, як помирають люди": Трамп не виключає відправлення в Україну ракет до Patriot

Президент Дональд Трамп не виключає, що Сполучені Штати можуть надати Україні американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

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На запитання репортера, чи готовий американський лідер відправити Києву ракети до ЗРК, Дональд Трамп відповів, що це цілком можливо.

"Вони їм необхідні для захисту. Тобто я не хочу бачити, як помирають люди", — зазначив глава Білого дому на борту літака Air Force One.

Водночас Дональд Трамп не впевнений, що російський президент Володимир Путін погодиться на припинення вогню, уточнивши, що Кремль боїться санкцій.

"Ми багато говоримо про санкції. Він не в захваті від них", — зазначив президент США, додавши, що Путіну вдавалося справлятися із санкціями, які були запроваджені попередньою адміністрацією Джо Байдена, але обмеження, які можуть бути запроваджені зараз, будуть досить жорсткі.

Трамп також підкреслив, що ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи іншої країни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розповів журналістам, що він із Путіним провів довгу розмову, під час якої, окрім усього, обговорили війну в Україні. Американський президент залишився незадоволений, оскільки не вдалося досягти прогресу у врегулюванні конфлікту.

У ніч на 4 липня, фактично в День незалежності США, Росія атакувала Київ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що таким чином Володимир Путін демонструє зневагу до американського колеги.

Після розмови з Путіним Дональд Трамп близько 40 хвилин говорив із президентом України Володимиром Зеленським. Політики обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання систем ППО.