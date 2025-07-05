"Не хочу видеть, как умирают люди": Трамп не исключает отправку в Украину ракет к Patriot

Президент Дональд Трамп не исключает, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

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На вопрос репортера, готов ли американский лидер отправить Киеву ракеты к ЗРК, Дональд Трамп ответил, что это вполне возможно.

"Они им необходимы для защиты. То есть я не хочу видеть, как умирают люди", — отметил глава Белого дома на борту самолета Air Force One.

В то же время Дональд Трамп не уверен, что российский президент Владимир Путин согласится на прекращение огня, уточнив, что Кремль боится санкций.

"Мы много говорим о санкциях. Он не в восторге от них", — отметил президент США, добавив, что Путину удавалось справляться с санкциями, которые были введены предыдущей администрацией Джо Байдена, но ограничения, которые могут быть введены сейчас, будут достаточно жесткие.

Трамп также подчеркнул, что относится к Российской Федерации более жестко, чем к Ирану или другой стране.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал журналистам, что он с Путиным провел долгий разговор, во время которого, кроме всего, обсудили войну в Украине. Американский президент остался недоволен, поскольку не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта.

В ночь на 4 июля, фактически в День независимости США, Россия атаковала Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что таким образом Владимир Путин демонстрирует пренебрежение к американскому коллеге.

После разговора с Путиным Дональд Трамп около 40 минут говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки систем ПВО.