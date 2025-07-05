Нове "гарматне м'ясо": якими силами володіє Лаос, щоб воювати на боці Росії

Українська розвідка повідомила про спробу Росії втягнути у війну проти України ще одну іноземну країну — Лаос. Кремль планує залучити лаоських саперів під виглядом гуманітарної місії та може піти далі, аж до участі Лаосу в бойових діях.

Related video

Росія може використовувати військових з Лаосу не тільки для розмінування, а й для поповнення фронту "живою силою". У цьому випадку важливо розуміти, що в принципі являє собою Народна армія Лаосу. Детальніше про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Як вважають у ГУР, на першому етапі Москва під прикриттям гуманітарної місії залучить 50 саперів у Курську область. Однак у такий спосіб Росія може готувати ґрунт для активнішого залучення лаоських військовослужбовців, зокрема в бойових операціях проти України.

Військовий потенціал Лаосу

Згідно з даними довідника The Military Balance за 2024 рік, Народна армія Лаосу налічує близько 29 100 осіб, з яких понад 25 тисяч входять до складу сухопутних військ. Повітряні сили — близько 3 500 осіб — представлені трьома десятками літаків і вертольотів, проте реальна кількість боєготової техніки залишається під питанням.

Серед авіаційної техніки значаться один Ан-26, чотири навчально-бойових Як-130, кілька легких літаків LE500 і китайські Xian MA60/MA600. Вертолітний парк включає шість Мі-17, п'ять Мі-17В-5, чотири Z-9A, один Ка-32Т і три SA360 Dauphin.

Сухопутні сили Лаосу мають у своєму розпорядженні обмежений парк бронетехніки — зокрема, 15 танків Т-54/Т-55 і до 10 Т-72Б1 "Білий орел", які, за однією з версій, були поставлені Росією в обмін на парадні Т-34. Також у деяких джерелах згадується, що РФ могла передати Лаосу від 30 до 50 Т-72Б1.

Танки Т-34 у Лаосі Фото: Відкриті джерела

Крім того, в наявності в армії є близько десятка ПТ-76, БРДМ-2М, БМП-1 і понад 50 бронетранспортерів різних типів — від застарілих БТР-40 і БТР-152 до китайських Dongfeng Mengshi і ZYZ-8002 (CS/VN3). Артилерія представлена більш ніж 60 системами, включно з гаубицями M101, Д-30, M-30, M114 і гарматами калібром 130 мм.

Протиповітряна оборона Лаосу включає шість комплексів С-125 "Печора-М", "Стрела-10", ПЗРК "Игла-1", ЗСУ-23-4 "Шилка", а також зенітні установки ЗУ-23-2, ЗПУ-1 та інші системи радянського зразка.

Таким чином, Народна армія Лаосу не володіє сучасними збройовими системами, також невідомо в якому стані перебуває навіть те озброєння, яке можна використовувати в нинішніх реаліях війни.

Тим часом ГУР не виключає, що Москва може використати економічну та політичну залежність Лаосу, пропонуючи бартерні поставки озброєння в обмін на участь військовослужбовців цієї країни в бойових діях. Такий сценарій, на думку української розвідки, вкладається в загальну практику залучення іноземних сил під приводом гуманітарної допомоги, яку Росія активно реалізує в умовах виснаження власних ресурсів.

Нагадаємо, КНДР збирається відправити в Росію додатково 25 000-30 000 солдатів, За інформацією CNN, північнокорейські солдати тепер зможуть брати участь у бойових діях в окупованих Росією районах України нарівні зі ЗС РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія передала Північній Кореї технології виробництва ударних дронів типу Shahed і Пхеньян уже виготовляє ці безпілотники на своїй території, нарощуючи військову силу.