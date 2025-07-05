Новое "пушечное мясо": какими силами обладает Лаос, чтобы воевать на стороне России

Украинская разведка сообщила о попытке России втянуть в войну против Украины еще одну иностранную страну — Лаос. Кремль планирует привлечь лаосских саперов под видом гуманитарной миссии и может пойти дальше, вплоть до участия Лаоса в боевых действиях.

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Россия может использовать военных из Лаоса не только для разминирования, но и для пополнения фронта "живой силой". В этом случае важно понимать, что в принципе представляет собой Народная армия Лаоса. Детальнее об этом говорится в материале Defense Express.

Как считают в ГУР, на первом этапе Москва под прикрытием гуманитарной миссии привлечет 50 саперов в Курскую область. Однако, таким образом Россия может готовить почву для более активного вовлечения лаосских военнослужащих, в том числе в боевых операциях против Украины.

Военный потенциал Лаоса

Согласно данным справочника The Military Balance за 2024 год, Народная армия Лаоса насчитывает около 29 100 человек, из которых более 25 тысяч входят в состав сухопутных войск. Воздушные силы — около 3 500 человек — представлены тремя десятками самолетов и вертолетов, однако реальное количество боеготовой техники остается под вопросом.

В числе авиационной техники значатся один Ан-26, четыре учебно-боевых Як-130, несколько легких самолетов LE500 и китайские Xian MA60/MA600. Вертолетный парк включает шесть Ми-17, пять Ми-17В-5, четыре Z-9A, один Ка-32Т и три SA360 Dauphin.

Сухопутные силы Лаоса располагают ограниченным парком бронетехники — в частности, 15 танков Т-54/Т-55 и до 10 Т-72Б1 "Белый орел", которые, по одной из версий, были поставлены Россией в обмен на парадные Т-34. Также в некоторых источниках упоминается, что РФ могла передать Лаосу от 30 до 50 Т-72Б1.

Танки Т-34 в Лаосе Фото: Открытые источники

Кроме того, в наличии у армии есть около десятка ПТ-76, БРДМ-2М, БМП-1 и более 50 бронетранспортеров различных типов — от устаревших БТР-40 и БТР-152 до китайских Dongfeng Mengshi и ZYZ-8002 (CS/VN3). Артиллерия представлена более чем 60 системами, включая гаубицы M101, Д-30, M-30, M114 и орудия калибром 130 мм.

Противовоздушная оборона Лаоса включает шесть комплексов С-125 "Печора-М", "Стрела-10", ПЗРК "Игла-1", ЗСУ-23-4 "Шилка", а также зенитные установки ЗУ-23-2, ЗПУ-1 и другие системы советского образца.

Таким образом, Народная армия Лаоса не обладает современными оружейными системами, также неизвестно в каком состоянии находится даже то вооружение, которое можно использовать в нынешних реалиях войны.

Между тем ГУР не исключает, что Москва может использовать экономическую и политическую зависимость Лаоса, предлагая бартерные поставки вооружения в обмен на участие военнослужащих этой страны в боевых действиях. Такой сценарий, по мнению украинской разведки, укладывается в общую практику привлечения иностранных сил под предлогом гуманитарной помощи, которую Россия активно реализует в условиях истощения собственных ресурсов.

Напомним, КНДР собирается отправить в Россию дополнительно 25 000–30 000 солдат, По информации CNN, которые северокорейские солдаты теперь смогут участвовать в боевых действиях в оккупированных Россией районах Украины наравне с ВС РФ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия передала Северной Корее технологии производства ударных дронов типа Shahed и Пхеньян уже производит эти беспилотники на своей территории, наращивая военную силу.