Россия втягивает Лаос в войну против Украины: что говорит украинская разведка

На фоне масштабных потерь и дефицита ресурсов власти РФ продолжают искать внешние ресурсы для ведения агрессивной войны против Украины. Кремль намерен привлечь военных специалистов из Лаоса под видом гуманитарной миссии.

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Россия планирует задействовать до 50 саперов Народной армии Лаоса для разминирования территорий в Курской области. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

“Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 «военнослужащих-саперов» и содействовать разминированию Курщины”, — отметила украинская разведка.

ГУР также сообщает, что Лаос предоставляет безвозмездную поддержку РФ, включая участие в медицинской реабилитации раненых российских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

Разведывательное ведомство подчеркнуло, что продолжает фиксировать международное соучастие в вооруженной агрессии против Украины в нарушении норм международного права и требует отдельного внимания мирового сообщества.

Со стороны Фокуса добавим, что данная информация поступила после визита в РФ 26 июня министра иностранных дел Лаоса Тхонгсавана Пхомвихана. В российском МИД сообщили, что он встретился с главой дипломатического ведомства РФ Сергеем Лавровым, а темой обсуждения стал “украинский кризис”.

Между тем официальных заявлений со стороны Москвы о привлечении военных из Лаоса не поступало.

Напомним, Российская Федерация в ходе боевых действий в Курской области задействовала военнослужащих из КНДР. При этом военное руководство РФ рассматривает пребывание северокорейцев на своей территории как долгосрочную перспективу.

По информации CNN, Северная Корея собирается в три раза увеличить контингент своих войск в РФ, которые теперь могут участвовать в боевых действиях на оккупированных территориях Украины наравне с российскими вооруженніми силами.