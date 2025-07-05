Росія втягує Лаос у війну проти України: що говорить українська розвідка

На тлі масштабних втрат і дефіциту ресурсів влада РФ продовжує шукати зовнішні ресурси для ведення агресивної війни проти України. Кремль має намір залучити військових фахівців із Лаосу під виглядом гуманітарної місії.

Related video

Росія планує залучити до 50 саперів Народної армії Лаосу для розмінування територій у Курській області. Про це 5 липня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"З огляду на значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини", — зазначила українська розвідка.

ГУР також повідомляє, що Лаос надає безоплатну підтримку РФ, включно з участю в медичній реабілітації поранених російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території України.

Розвідувальне відомство наголосило, що продовжує фіксувати міжнародну співучасть у збройній агресії проти України, що є порушенням норм міжнародного права та потребує окремої уваги світової спільноти.

З боку Фокуса додамо, що ця інформація надійшла після візиту у РФ 26 червня міністра закордонних справ Лаосу Тхонгсавана Пхомвіхана. У російському МЗС повідомили, що він зустрівся з главою дипломатичного відомства РФ Сергієм Лавровим, а темою обговорення стала "українська криза".

Тим часом офіційних заяв з боку Москви про залучення військових з Лаосу не надходило.

Нагадаємо, Російська Федерація під час бойових дій у Курській області долучила військовослужбовців із КНДР. При цьому військове керівництво РФ розглядає перебування північнокорейців на своїй території як довгострокову перспективу.

За інформацією CNN, Північна Корея збирається втричі збільшити контингент своїх військ у РФ, які тепер можуть брати участь у бойових діях на окупованих територіях України нарівні з російськими збройними силами.