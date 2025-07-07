"Різниця колосальна": морпіх США пояснив, чим його дивує війна в Україні (відео)

Війна в Україні дуже сильно відрізняється від бойових дій на Близькому Сході і жодне навчання не може підготувати до подій, які відбуваються тут.

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Та й загалом російсько-українська війна зовсім інакша, ніж те, що було в Іраку чи Афганістані, розповів в інтерв'ю Армія TV боєць Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України Гімлі.

"Ми не воюємо з повстанцями чи дрібними групами. Це зіткнення великих армій лоб до лоба. І ще один фактор — це технології. Це дрони і все, що з ними пов'язано", — пояснив Гімлі.

Військовий зазначив, що ніколи раніше не бував в бою, тому гадки не мав, як поводитиметься у реальній ситуації.

За його словами, обговорювати бойові дії та брати в них участь — це зовсім різні речі:

"Перші бої, в яких я взяв участь, були на півночі Бахмута на початку 2023 року. І це було божевілля. Це було щось зовсім інакше, що я будь-коли переживав. І тоді я зрозумів, що жодне навчання не може повністю підготувати до такого", — зазначив ексморпіх США.

Гімлі також підкреслив, що ще одним здивуванням та відкриттям для нього стала величезна кількість безпілотників у небі.

"Якщо порівнювати з початком 2023 року, то різниця колосальна. Тоді ми найбільше боялися, що дрон виявить нас і наведе артилерію або щось скине, а тепер їх настільки багато, що це зовсім інший вид загрози", — наголосив чоловік.

Нагадаємо, 4 липня командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що в Україні розробляють БПЛА-перехоплювачі для протидії удосконаленим "шахедам".

7 липня Дональд Трамп заявив, що "дуже багато" допомагає Україні.