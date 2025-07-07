"Разница колоссальная": морпех США объяснил, чем его удивляет война в Украине (видео)

Война в Украине очень сильно отличается от боевых действий на Ближнем Востоке и никакие учения не могут подготовить к событиям, которые происходят здесь.

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Да и вообще российско-украинская война совсем другая, чем то, что было в Ираке или Афганистане, рассказал в интервью Армия TV боец Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины Гимли.

"Мы не воюем с повстанцами или мелкими группами. Это столкновение больших армий лоб в лоб. И еще один фактор — это технологии. Это дроны и все, что с ними связано", — пояснил Гимли.

Военный отметил, что никогда раньше не бывал в бою, поэтому понятия не имел, как будет вести себя в реальной ситуации.

По его словам, обсуждать боевые действия и принимать в них участие — это совершенно разные вещи:

"Первые бои, в которых я принял участие, были на севере Бахмута в начале 2023 года. И это было безумие. Это было что-то совсем другое, что я когда-либо переживал. И тогда я понял, что ни одно обучение не может полностью подготовить к такому", — отметил экс-морпех США.

Гимли также подчеркнул, что еще одним удивлением и открытием для него стало огромное количество беспилотников в небе.

"Если сравнивать с началом 2023 года, то разница колоссальная. Тогда мы больше всего боялись, что дрон обнаружит нас и наведет артиллерию или что-то сбросит, а теперь их настолько много, что это совсем другой вид угрозы", — подчеркнул мужчина.

Напомним, 4 июля командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в Украине разрабатывают БПЛА-перехватчики для противодействия усовершенствованным "шахедам".

7 июля Дональд Трамп заявил, что "очень много" помогает Украине.