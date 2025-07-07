Зруйнували багатоповерхівки та дитячий садок: ЗС РФ атакували Харкв "шахедами" (відео)

У ніч на 7 липня російські окупаційні війська завдали удару дронами по Харкову, внаслідок якого пошкоджено житлові багатоповерхівки міста.

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"Шахеди" атакували будинки харків'ян у Шевченківському та Слобідському районі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі — двоє поранених", — написав Терехов.

Він уточнив, що у Слобідському районі один з ударів прийшовся у район житлової забудови, а в іншому випадку — цілили по цивільному обʼєкту.

Загалом мер Харкова нарахував щонайменше чотири вибухи, які пролунали у місті. Внаслідок атаки у багатоповерхівці у Шевченківському районі спалахнула пожежа.

Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який уточнив, що пожежа виникла на 8 поверсі будинку, а орієнтовна площа займання — 10 квадратних метрів.

За його словами у Слобідському районі Харкова росіяни зруйнували будівлю дитячого садочка.

"На дану хвилину 13 постраждалих внаслідок атаки на Харків. Шевченківський район — 10 постраждалих. Слобідський район — 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років", — наголосив Синєгубов о 6:46.

Водночас у мережі з'явились відео, на яких чутно та видно, як один з "шахедів" падає у Харкові та спричиняє пожежу у місті.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни атакували "шахедами" Київську область.

Фокус також писав про те, що російський ударний БПЛА влучив у будівлю ТЦК у Кременчуку Полтавської області, в результаті чого на площі 700 м.кв виникла пожежа.