Разрушили многоэтажки и детский сад: ВС РФ атаковали Харьков "шахедами" (видео)

В ночь на 7 июля российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Харькову, в результате которого повреждены жилые многоэтажки города.

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"Шахеды" атаковали дома харьковчан в Шевченковском и Слободском районе, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В Шевченковском районе четверо пострадавших, из них двое детей. В Слободском районе — двое раненых", — написал Терехов.

Он уточнил, что в Слободском районе один из ударов пришелся в район жилой застройки, а в другом случае — целились по гражданскому объекту.

В целом мэр Харькова насчитал по меньшей мере четыре взрыва, которые прозвучали в городе. В результате атаки в многоэтажке в Шевченковском районе вспыхнул пожар.

Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, который уточнил, что пожар возник на 8 этаже дома, а ориентировочная площадь возгорания — 10 квадратных метров.

По его словам в Слободском районе Харькова россияне разрушили здание детского сада.

"На данную минуту 13 пострадавших в результате атаки на Харьков. Шевченковский район — 10 пострадавших. Слободской район — 3 пострадавших человека, из них девочка трех лет", — отметил Синегубов в 6:46.

В то же время в сети появились видео, на которых слышно и видно, как один из "шахедов" падает в Харькове и вызывает пожар в городе.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне атаковали "шахедами" Киевскую область.

Фокус также писал о том, что российский ударный БПЛА попал в здание ТЦК в Кременчуге Полтавской области, в результате чего на площади 700 м.кв возник пожар.